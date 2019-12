Scoperti i responsabili dell’abbandono di rifiuti nel parco di Travalle

CALENZANO – Scoperti dalla Polizia municipale i responsabili di rifiuti abbandonati nell’area di Travalle. L’indagine è partita grazie alla segnalazione da parte di alcuni cittadini alla Polizia municipale di rifiuti abbandonati nel parco, da lì sono intervenuti gli Ispettori ambientali di Alia servizi ambienti che sono riusciti a rintracciare i responsabili. Nei giorni scorsi sono state fatte le prime le prime verifiche sui rifiuti abbandonati nel parco, una miscela di molti materiali tra i quali alcune lattine di mastice e taniche di lattice. Sono stati questi elementi ad orientale gli Ispettori ambientali e la Polizia municipale verso chi ha abbandonato i rifiuti. Gli inquirenti stanno ricostruendo il fatto avvenuto in via della Marinella, originato dalla necessità da parte di un’azienda di confezioni tessili di sostenere minori costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, affidandoli a soggetti non titolati a svolgere tale attività. È stata la stessa azienda, una volta individuata, a segnalare agli inquirenti l’affidamento incauto, riconoscendo i propri rifiuti poi abbandonati dai titolari di una fantomatica società non in regola con le normative. In una nota, l’amministrazione comunale ringrazia i cittadini della segnalazione che ha portato all’individuazione di chi ha abbandonato i rifiuti.

Nel corso di quest’anno l’attività degli Ispettori ambientali a Calenzano ha portato ad effettuare 307 sopralluoghi, contattare 203 utenze, stilare 13 verbali notificati poi agli agenti della Polizia municipale.