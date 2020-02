Scoperto con 3,5 chili di cocaina, grazie ai controlli dei carabinieri e al fiuto del cane “Batman”

CAMPI BISENZIO – Grazie alle indagini dei carabinieri e al fiuto di “Batman”, il cane antidroga, è stato scoperto con 3,5 chili di cocaina pura a bordo della sua auto. A essere stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Signa un 27enne olandese.

L’operazione, eseguita nel corso di un servizio per contrastare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella piana fiorentina, ha permesso di bloccare il giovane nel territorio di Campi Bisenzio mentre viaggiava a bordo della sua Mercedes con targa tedesca. A destare subito dei sospetti è stato il forte nervosismo del conducente e, grazie all’esperienza investigativa dei militari e al fiuto del cane antidroga “Batman” del Nucleo cinofili di Firenze, sono stati scoperti tre panetti di cocaina, in totale 3,5 chili, nascosti in un vano ricavato nella carrozzeria dell’auto. Il corriere, che stava arrivando dall’Olanda, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e portato in carcere mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme al mezzo su cui viaggiava.