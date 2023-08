Scoppia una lite e uno di loro dà fuoco all’appartamento. Poi oppongono anche resistenza ai Carabinieri: arrestati

CAMPI BISENZIO – Serata movimentata quella di ieri a Campi Bisenzio, che ha portato, questa mattina, da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Signa all’arresto di due cittadini marocchini, classe ’98 e ’96, già noti alla forze dell’ordine, con l’accusa di incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, infatti, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti in via Castronella per una lite fra i due extracomunitari. Sul posto hanno accertato che, al culmine di una lite per motivi tuttora ignori, sono venuti alle mani. E il 25enne, in evidente stato di agitazione, ha dato fuoco al materasso della camera da letto provocando l’incendio dell’intero appartamento che è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco di Calenzano e Firenze-Ovest intervenuti sul posto per fortuna senza creare alcun pericolo alle abitazioni adiacenti. Quando i Carabinieri sono giunti sul posto, i due extracomunitari si sono picchiati nuovamente ma la lite è stata subito sedata dagli stessi Carabinieri ai quali, durante le operazioni di i9dentificazione, gli arrestati hanno opposto resistenza. Nel corso degli accertamenti hanno rinvenuto inoltre nella disponibilità del 25enne sedici dosi di cocaina per un peso complessivo di 12,81 grammi e 12 grammi circa di hashish. I due uomini sono stati condotti presso il carcere di Sollicciano in Firenze in attesa dell’udienza di convalida.