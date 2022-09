Scritte no vax contro Cgil, Emiliano Fossi a Scandicci: “Attacco indegno da non minimizzare

SCANDICCI – “Un attacco vergognoso a chi rappresenta i lavoratori. Piena solidarietà alla Cgil di Scandicci, al suo coordinatore Mauro Faticanti e ai suoi iscritti”. Stamani Emiliano Fossi, neo deputato eletto nel collegio della provincia di Firenze per il centrosinistra, si è recato alla Cgil di Scandicci per esprimere la sua solidarietà dopo l’attacco dei no vax […]

SCANDICCI – “Un attacco vergognoso a chi rappresenta i lavoratori. Piena solidarietà alla Cgil di Scandicci, al suo coordinatore Mauro Faticanti e ai suoi iscritti”. Stamani Emiliano Fossi, neo deputato eletto nel collegio della provincia di Firenze per il centrosinistra, si è recato alla Cgil di Scandicci per esprimere la sua solidarietà dopo l’attacco dei no vax che hanno scritto “Landini nazista” sulla vetrata della sede del sindacato. “Attenzione a minimizzare dicendo ‘sono i soliti no vax’ – dice Fossi – perché si tratta del terzo caso in pochi giorni in Toscana. Chi fa queste cose è solo un vigliacco, ma non va sottovalutato. Noi sappiamo da che parte stare: dalla parte dei lavoratori e della Cgil”.

“Desta preoccupazione l’ennesimo attacco ad una sede della Cgil. Chi attacca i sindacati attacca il sistema democratico del nostro paese”: queste invece le parole dell’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini riguardo alle scritte offensive contro il segretario nazionale Landini apparse su una sede della Cgil di Scandicci. “Ribadisco – aggiunge Nardini – solidarietà e vicinanza al sindacato, al segretario nazionale Landini e a tutti coloro che difendono quotidianamente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, come già ho avuto modo di esprimere nei giorni scorsi quando sono state prese di mira le sedi di Montecatini e Camucia”. L’assessore si dice certa che “questo genere di intimidazioni non saranno in grado di intimorire le organizzazioni sindacali che continueranno a portare avanti il loro preziosissimo impegno”. Nardini auspica che siano individuati i responsabili e condanna fermamente “questo atto vile e vergognoso, che mi auguro sia condannato da tutte le istituzioni e da tutte le forze politiche perché non può essere sottovalutato il clima che si è creato con i ripetuti attacchi al sindacato”.

“I no vax attacchino pure me, ma lascino stare le organizzazioni sindacali. Sono solidale con il segretario Landini e con la Cgil. Tutto il mondo del lavoro è presidio di democrazia e merita assoluto rispetto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, riguardo alle scritte offensive apparse sulla sede della Cgil di Scandicci e ad alcuni manifesti contenenti accuse di “dittatura sanitaria” contro lo stesso presidente della Regione affissi su un muro di Pistoia. “Siamo di fronte – aggiunge Giani – a messaggi farneticanti e azioni ignobili, che non raggiungeranno l’obiettivo di intimidire l’opera delle organizzazioni sindacali a tutela dei diritti di chi lavora”. “Gesti del genere verso i quali esprimo condanna – conclude il presidente – ci spingono a rafforzare il nostro impegno verso la credibilità e la fiducia delle istituzioni e della democrazia”.