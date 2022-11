“Scudo verde” a Firenze, Fratini (Pd): “Intanto uno scudo alla disinformazione”

FIRENZE – “Nella foga di opporsi per principio a qualunque proposta, i consiglieri della Lega in Città Metropolitana, Comune di Firenze e Regione Toscana, prendono lucciole per lanterne, facendosi scudo di informazioni non verificate davanti allo “Scudo verde”…”: per Massimo Fratini, capo gruppo del Pd in Metrocittà, “in sostanza la Lega dice che sarà vietato […]

FIRENZE – “Nella foga di opporsi per principio a qualunque proposta, i consiglieri della Lega in Città Metropolitana, Comune di Firenze e Regione Toscana, prendono lucciole per lanterne, facendosi scudo di informazioni non verificate davanti allo “Scudo verde”…”: per Massimo Fratini, capo gruppo del Pd in Metrocittà, “in sostanza la Lega dice che sarà vietato ingresso a euro 2 benzina e euro 4 Diesel. Ma va? Questi sono i divieti già vigenti in giorno feriale dalle 8.30 alle 18.30 in area Ztl e sui viali di circonvallazione. I consiglieri non hanno tenuto conto del fatto

che i divieti, a parte la domenica, sono già operativi”. Il problema è un altro: “Ci vado di fioretto. Senza porte telematiche sono impossibili i controlli perché non possono essere fermate tutte le auto sui viali per chiedere il libretto di circolazione e identificare il tipo d’auto. Nel 2025 era già previsto, peraltro, il passaggio al divieto per gli euro 5 diesel ma la giunta regionale ha già deliberato che il consiglio regionale si esprimesse su questo divieto fin dal 2023”. La giunta regionale ha motivato l’indicazione di anticipare i divieti al 2023 “per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le concentrazioni di biossido di azoto”. “Ricordo – conclude Fratini- che è in corso un’interlocuzione con i sindaci dei Comuni limitrofi per valutare l’impatto dello “Scudo” nei loro territori, come annunciato, peraltro, dal sindaco Nardella in Consiglio metropolitano”.