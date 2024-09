Scuola, a Prato tornano sui banchi quasi 28.000 studenti 

PRATO – Il 16 settembre segna la data di inizio di tutte le scuole in Toscana. In particolare, a Prato la campanella suonerà per quasi 28mila studenti. Nello specifico quest’anno il numero di iscritti alla scuola dell’infanzia è di 2.609, quelli che frequenteranno la primaria 6.948 e 5.354 quelli che frequenteranno la secondaria di primo grado, […]

PRATO – Il 16 settembre segna la data di inizio di tutte le scuole in Toscana. In particolare, a Prato la campanella suonerà per quasi 28mila studenti. Nello specifico quest’anno il numero di iscritti alla scuola dell’infanzia è di 2.609, quelli che frequenteranno la primaria 6.948 e 5.354 quelli che frequenteranno la secondaria di primo grado, per un totale di circa 14.911 studenti. Di questi circa 4.536 sono stranieri, per una percentuale del 30,42%, che anche quest’anno si conferma la più alta d’Italia. Alla mensa, fra infanzia e primaria, risultano iscritti 9.314 studenti. Le diete totali sono 909, di cui 772 per motivi etico-religiosi e 137 per motivi di salute. Il servizio nelle scuole dell’infanzia comunali sarà attivo dal 16 settembre mentre nelle primarie da lunedì 23. La popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado conta invece 12.894 studenti, di cui 3.123 iscritti alle prime. Infine, il totale dei piccoli iscritti al nido è 1.406, di cui 349 ai nidi comunali e 1.057 a quelli privati accreditati e convenzionati. Loro – così come i bambini delle scuole dell’infanzia comunali – sono già rientrati lunedì 9 settembre.

“È un momento carico di energia ed emozione per tutta la città quello dell’inizio del nuovo anno scolastico, – ha detto il sindaco Ilaria Bugetti – abbiamo lavorato tutta l’estate per far sì che arrivassimo pronti al 16 settembre. Gli interventi eseguiti negli uffici scolastici – sia di manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria, per un totale di oltre un milione e mezzo di euro – rappresentano una delle cure più robuste che sono state fatte negli ultimi anni. Quello che ci preme è garantire servizi di qualità a beneficio di ragazzi e famiglie, laddove sia possibile anche rinforzandoli. È il caso degli educatori di potenziamento, nuove figure che abbiamo voluto inserire nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, proprio per sostenere e rinvigorire il corpo docente”.

Come ha spiegato la dirigente del servizio pubblica istruzione Valentina Pacini, attualmente il servizio pre e post scuola conta 700 domande approvate, altrettante sono le domande ancora da esaminare. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ad oggi hanno fatto richiesta circa 400 famiglie. Diverse sono poi le variazioni alla viabilità nei pressi delle scuole, tra cui quella che interessa la scuola primaria Mascagni di via Toscanini: si è tenuto stamani il sopralluogo da parte degli assessori Cristina Sanzò (mobilità) e Marco Sapia (lavori pubblici) perché il parcheggio davanti alla scuola è stato occupato dall’area di cantiere per la costruzione del nuovo distretto socio-sanitario della Asl Toscana Centro di San Paolo. Pertanto sarà istituito il senso unico di circolazione (in sostituzione del doppio senso) del tratto di via Toscanini che collega via Donizetti a via Toscanini/Pigafetta (tratto fronte ingresso polo scolastico) con direzione da via Donizetti a via Toscanini/Pigafetta. Tra giovedì e venerdì sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale e sarà fatta una comunicazione per i genitori degli alunni della scuola sulla viabilità dell’area. Il transito dei mezzi pesanti diretti al cantiere non interferirà con quello diretto alla scuola perché avrà un ingresso dedicato lungo via Toscanini.