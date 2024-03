Scuola Alimondo Ciampi, firmato il verbale di consegna: partono i lavori

SIGNA – Firmato questa mattina il verbale di consegna per la partenza dei lavori alla scuola Alimondo Ciampi di San Mauro. “Un importante lavoro di miglioramento sismico – spiegano dal Comune – pari a un investimento di 1 milione e 400.000 euro da realizzare grazie ai fondi Pnrr e in parte regionali. “Una bella notizia che possiamo dare ai genitori della scuola Ciampi – dice il sindaco Giampiero Fossi – finalmente la ditta ha firmato il contratto e può partire con i lavori. Conosciamo bene i ritardi su questo intervento e ci siamo molte volte confrontati con i genitori degli alunni della Ciampi confermando la nostra volontà a far partire il cantiere: adesso possiamo guardare con ottimismo a questo intervento che ci restituirà una struttura non solo più sicura ma anche rinnovata. Lavoriamo per riportare i ragazzi nella scuola entro dicembre 2024, augurandoci che i lavori procedano in modo continuativo e senza intoppi”. I lavori prevedono la rimozione della copertura e delle strutture lignee secondo criteri di maggior sicurezza sismica con sostituzione delle capriate esistenti; realizzazione di un cordolo di irrigidimento posato sulle teste dei muri perimetrali; il rifacimento del controsoffitto con materiale fonoassorbente; il consolidamento del solaio del piano terra e il rifacimento, anche in questo caso, del soffitto con materiale fonoassorbente; infine la posa di pannelli coibentati isolanti per la riqualificazione energetica del tetto della struttura.