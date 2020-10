Scuola. Assessore Maggi “I contagi stanno aumentando, ma la situazione rimane sotto controllo”

CALENZANO – Sono sei attualmente le classi in quarantena, su un totale di 73 classi in tutto l’Istituto Comprensivo: tre alla primaria, due alle medie e una all’infanzia. Due di queste rientrano oggi a scuola, così come sono rientrate le prime tre che erano state isolate a inizio ottobre. La didattica a distanza è partita […]

CALENZANO – Sono sei attualmente le classi in quarantena, su un totale di 73 classi in tutto l’Istituto Comprensivo: tre alla primaria, due alle medie e una all’infanzia.

Due di queste rientrano oggi a scuola, così come sono rientrate le prime tre che erano state isolate a inizio ottobre. La didattica a distanza è partita per tutte le classi della scuola dell’obbligo. Lo ha comunicato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi, rispondendo ad un’interpellanza in Consiglio Comunale.

“I contagi stanno aumentando, così come avviene ovunque – ha detto l’Assessore Maggi – ma la situazione nelle scuole rimane sotto controllo. La maggior parte delle classi in quarantena infatti sono state isolate a causa della positività al virus da parte del personale docente e non. Dopo il periodo di quarantena, gli alunni rientrano senza registrare altri casi tra i bambini, questo a dimostrazione che la scuola è un luogo sicuro, nel quale si rispettano le regole e non si alimenta quindi il contagio”.

È in evoluzione e sta migliorando la comunicazione di isolamento da parte dell’Asl, mentre permangono le criticità legate alla mancanza di personale scolastico.

“Manca soprattutto personale ATA e insegnanti per il sostegno – ha detto l’Assessore Maggi -. In accordo con l’Istituto Comprensivo, con il quale abbiamo un canale costantemente aperto per risolvere le necessità e i problemi che si presentano di giorno in giorno, abbiamo sopperito alla mancanza di personale attraverso i volontari delle associazioni del territorio, che hanno garantito la gestione dell’arrivo dei bambini a scuola. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Anziani per il trasporto scolastico e il supporto nell’ingresso a scuola e alle associazioni Sale in Zucca e Pubblica Assistenza per l’organizzazione del piedibus, che ci consente di ridurre gli assembramenti davanti ai plessi”.