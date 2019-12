Scuola Beata Giovanna: la “Luce della pace” è arrivata

SIGNA/LASTRA A SIGNA – È arrivato oggi, sabato 21 dicembre, alla fermata ferroviaria di Lastra a Signa il treno che “trasporta” la “luce di Betlemme” o “luce della pace”. All’iniziativa ha aderito ufficialmente l’istituto Beata Giovanna, per un appuntamento che ha visto la presenza di alcuni referenti ad aspettare il treno speciale dotati di una lampada che poi è stata accesa. Presente, in rappresentanza della scuola signese, anche Emirena Tozzi. La lampada accesa con il “fuoco” di Betlemme è stata portata immediatamente presso l’Istituto e per essere messa a disposizione degli studenti e delle famiglie che desidereranno festeggiare il Natale accendendo le loro lampade con la fiammella della “Luce della pace”.