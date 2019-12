Scuola Beata Giovanna: sabato 21 arriva la “Luce della pace”

SIGNA – Per vivere il Natale con il giusto spirito, bastano anche i piccoli, ma significativi, gesti. Come nel caso della scuola Beata Giovanna di Signa che anche quest’anno accoglie la Luce della Pace di Betlemme. Nella chiesa della Natività a Betlemme, infatti, c’è una lampada a olio che arde perennemente. E a dicembre di ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre che, attraverso staffette scout e gruppi di volontari, vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Ognuno di noi può accogliere la fiammella e farsi portatore di luce e di pace custodendola nelle proprie abitazioni, è un gesto semplice d’amore e condivisione. Mantenerla accesa fino al giorno dell’Epifania ci ricorda che la lace deve essere sempre degna di attenzione e vigilanza da parte di ciascuno di noi affinché non si spenga nell’animo delle persone. Anche quest’anno la nostra scuola si attiverà per accogliere la Luce della Pace, che arriverà sabato 21 dicembre alle 14.44 (salvo imprevisti) alla stazione ferroviaria di Lastra a Signa; tutti coloro che lo desiderano, possono essere presenti alla stazione per accogliere la luce. Subito dopo verrà portata nella cappella della scuola che rimarrà aperta in modo che ognuno possa accendere il proprio lumino, nel seguente orario: sabato 22 dalle 16 alle 18.30, lunedì 23 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

(Nella fotografia l’arrivo della Luce della pace un anno fa)