Scuola dell’infanzia: bando del Comune di Carmignano per contributi per frequenza private

CARMIGNANO – Contributi per la scuola dell’infanzia. Il Comune di Carmignano, nell’ambito dell’attuazione del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione istruzione 0-6 anni, ha emanato un avviso pubblico per il sostegno economico alle famiglie con bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) di Carmignano, nell’anno scolastico 2024/2025.

Il bando per la richiesta di contributi è riservato ai residenti a Carmignano, genitori o tutori dei bambini iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria privata, con un indicatore Isee famigliare non superiore a 35 mila euro, che non godano di altri rimborsi, sovvenzioni o sostegni, diretti o indiretti. L’attestazione Isee, se ancora non disponibile alla presentazione della domanda, può essere sostituita dall’indicazione del numero di protocollo della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica). La scadenza per la presentazione delle domande, il cui modulo è scaricabile dal sito del Comune (www.comune.carmignano.po.it) alla pagina dedicata, è fissata per giovedì 28 febbraio.