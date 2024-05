Scuola dell’infanzia Poggio alla Malva. Prestanti: “La decisione di tenerla aperta non spetta al Comune, opereremo per non chiuderla”

CARMIGNANO – “La decisione sulla apertura o chiusura di una scuola spetta allo Stato, che nel caso specifico provveditorato e dirigente scolastico hanno ritenuto possibile l’apertura della scuola dell’infanzia di Poggio alla Malva”. E’ quanto sostiene il sindaco Edoardo Prestanti in una nota sulla situazione della scuola dell’infanzia di Poggio alla Malva. “Il Comune di Carmignano – continua Prestanti – continua la sua ferma volontà nel fare tutto il possibile per tenere aperta la scuola di Poggio alla Malva, come presidio di eccellenza didattica dislocata nelle frazioni collinari. Ovviamente nel limite delle competenze e indicazioni del provveditorato. L’amministrazione comunale si è attivata per rispondere, sulla base delle nostre competenze, per sostenere la scuola tramite tre impegni distinti: la realizzazione di laboratori didattici che possano affiancare e sostenere, previa condivisione con gli organi scolastici, il personale didattico nello svolgimento delle proprie funzioni e in caso di assenza, permettere ai bambini la fruizione di un percorso extrascolastico ma didattico; ci siamo impegnati anche nell’esecuzione di tutti gli interventi e lavori manutentivi necessari, di natura ordinaria e straordinaria, sulla base delle criticità indicateci dalla scuola; sul trasporto pubblico si sta valutando la gestione diretta e non tramite Autolinee Toscane, che ad oggi lo gestisce, del trasporto scolastico”.