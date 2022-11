Scuola di danza da venticinque anni: giovedì 17 novembre una serata-evento al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Le nozze d’argento con la danza. Sono quelle che la Scuola Comunale Danza La Follia, fondata nel 1997, da Flavia Sparapani. festeggerà la prossima settimana con un evento in programma giovedì 17 novembre alle 21 al Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Un evento denominato “Danze parallele – XI Edizione – 25 anni” proprio a certificare la presenza costante della scuola di danza sul territorio lastrigiano dove è sempre stata un punto di riferimento per bambini, ragazzi e adulti.

La Scuola Comunale Danza – Lastra a Signa, affiliata Csen, nacque infatti per volere dell’amministrazione comunale con l’intento di organizzare corsi, spettacoli ed eventi. All’attività didattica si affiancò anche quella per l’ideazione di progetti culturali da realizzare sul territorio lastrigiano, fra cui “Raccontare con movimento”, progetto articolato in spettacoli di danza, musica e teatro, concepito per la valorizzazione di ambienti architettonici pregevoli e di alto valore artistico. E ancora “Favolando”, rivolto invece alle scuole del territorio, che ebbe come momento essenziale la produzione dello spettacolo “Il tamburino magico”, tratto dal testo omonimo di Gianni Rodari, voluto e messo in scena sul tema della pace.

E’ stata poi la volta de “Lo spazio del movimento”, articolato in formazione, con l’attivazione di seminari di studio per insegnanti e allievi; la rappresentazione, con l’allestimento di un laboratorio per la messa in scena dello spettacolo, “Andar per luoghi, andar per sogni” liberamente ispirato al testo Le Città invisibili di Calvino; la documentazione con la realizzazione di un Dvd dal titolo “Una scuola allo specchio”, volto a sottolineare le fasi più significative della scuola nel campo della didattica e dello spettacolo. Quindi, nel 2010, la scuola organizzò presso l’allora Teatro Moderno di Lastra a Signa “Danze parallele, evento ideato per stimolare la nascita di una collaborazione fra le scuole di danza dell’area metropolitana, in modo da favorire l’incontro e la crescita artistica di giovani emergenti e dare loro un’opportunità di confronto. Ma in questi anni la scuola ha preparato anche gli allievi agli esami annuali della Russian Ballet Association il cui presidente è il maestro Hans Meister. Al Teatro Cantiere Florida di Firenze ha presentato, riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di critica, lo spettacolo “Il tamburino magico”, promosso dal Consiglio regionale della Toscana, dalla Commissione pari ppportunità e dalla Pubblica istruzione della Provincia di Firenze. Nel 2015 ha partecipato allo spettacolo “Sebastiano all’Opera” tenutosi al Teatro Opera di Firenze in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze e la Misericordia di Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze.

Da qualche anno, infine, la scuola si è unita con la A.S.D. LUV Dance Movement, diventando LUV Lastra Scuola Comunale Danza La Follia per migliorare l’azione sinergica e di scambio tra insegnanti e allievi per poter crescere in esperienze formative e relazioni culturali. “Siamo quindi orgogliosi – spiegano dalla scuola di danza – dei risultati ottenuti in questi 25 anni e grati all’amministrazione comunale che ha creduto e tuttora valorizza, come noi, l’importanza della cultura, della danza, dell’inclusione, della partecipazione e del coinvolgimento di tanti bambini, giovani e adulti, cittadini di Lastra a Signa. Il nostro evento sarà un piacevole momento di condivisione di quanto realizzato finora e di buon auspicio per i successi futuri da presentare insieme nel nostro Teatro delle Arti”. Parteciperanno alla serata Angela Bagni, sindaco del Comune di Lastra a Signa, Alessandro Calonaci, Romina Pidone, Sara Nesti, Alessandro Ciardini e Manuela Rapi in qualità di ex collaboratori della scuola. Per partecipare telefonare al numero 342 0493880 o scrivere una e-mail all’indirizzo luvlastra@gmail.com