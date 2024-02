Scuola di Dietropoggio: risponde il vicesindaco Giusti

CALENZANO – Replica del vicesindaco Alberto Giusti alle affermazioni della consigliera del gruppo Misto Daniela Pancani sulla scuola di Dietropoggio: “Non ho mai dichiarato che la scuola di Dietro Poggio non sarà fatta: invito la consigliera Pancani a risentire gli interventi in Consiglio comunale. Quello che ho riportato in aula è la storia del cantiere che, […]

CALENZANO – Replica del vicesindaco Alberto Giusti alle affermazioni della consigliera del gruppo Misto Daniela Pancani sulla scuola di Dietropoggio: “Non ho mai dichiarato che la scuola di Dietro Poggio non sarà fatta: invito la consigliera Pancani a risentire gli interventi in Consiglio comunale. Quello che ho riportato in aula è la storia del cantiere che, come è noto, è attualmente sospeso a causa del fallimento della ditta esecutrice. Confermo quanto detto a dicembre: è intenzione e ferma volontà dell’Amministrazione comunale completare la scuola a Dietropoggio, obiettivo per il quale siamo a lavoro per arrivare a un nuovo affidamento che consenta di terminare i lavori. Se la consigliera ha dei dubbi ulteriori, sono disponibile, come è sempre disponibile l’amministrazione comunale, a fornire delucidazioni che evitino interpretazioni che non corrispondono a quanto dichiarato”.