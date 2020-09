Scuola di Musica e Centro Parsifal: insieme per far ripartire la musica

SESTO FIORENTINO – “Chi fermerà la musica?” si chiedevano i Pooh negli anni Ottanta, dopo 40 anni la risposta è arrivata dalla pandemia. Ma la musica non si ferma. La musica riprende a suonare e unisce le forze in un progetto innovativo. La Scuola di musica presenza importante in città per la musica classica, e […]

SESTO FIORENTINO – “Chi fermerà la musica?” si chiedevano i Pooh negli anni Ottanta, dopo 40 anni la risposta è arrivata dalla pandemia. Ma la musica non si ferma. La musica riprende a suonare e unisce le forze in un progetto innovativo. La Scuola di musica presenza importante in città per la musica classica, e il Centro Parsifal, altro punto di riferimento per coloro che fanno musica rock e contemporanea, avviano un piano di collaborazione.

“L’interruzione dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria – dice Fabrizio Lanzoni direttore della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino – ha creato qualche problematica anche se le nostre attività sono proseguite con la didattica a distanza. Questo ci ha portato a riflettere su cosa potevamo intervenire per affrontare la ripartenza che avesse caratteristiche di novità. Abbiamo aperto classi nuove, come quella di Viola, riformato le classe e avviato una nuova collaborazione con il centro Parsifal per la parte di musica moderna”.

I due importanti centri della musica si uniranno per fornire un servizio completo a chi vorrà seguire i corsi. “Avere una struttura in cui si possono studiare tutti i generi musicali è stimolante. Abbiamo avuto già una spinta con il jazz e anche il rock ci interessa da inserirlo nel percorso musicale. Il Centro Parsifal è nato come sala prove, abbiamo avuto la proposta di Carlo Barducci per ospitare questo genere che richiede uno spazio adeguato che il Parsifal ha già. Dal prossimo anno alcuni nostri corsi si spostano al Parsifal (corsi di batteria e canto moderno) e i nostri studenti potranno usufruire delle sale prove e avere agevolazioni per le registrazione oltre che fare insieme degli eventi”.

Soddisfatto di questa collaborazione cittadina anche il sindaco Lorenzo Falchi. “Fa piacere – ha detto il primo cittadino – salutare questa collaborazione perché sono due centri culturali della nostra città quasi storici per i tanti anni di attività presenti sul territorio”. Tra le idee da mettere in atto, la Scuola di musica pensa all’organizzazione di una biblioteca con il Fondo Bartoletti.

Una serie di eventi saranno dedicati ai 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Il programma inizierà sabato 24 ottobre alle 21 con un recital pianistico del Maestro Sergio De Simone e proseguirà il 31 ottobre con “Le ultime sonate per violino e pianoforte”, mentre il 14 novembre si terrà un recital pianistico del maestro Giuseppe Tanzini e il 28 novembre I Fiati di Beethoven. Tutti i concerti inizieranno alle 21. Posti limitati per le normative anti contagio. La conclusione sarà in occasione del compleanno di Beethoven, il 17 dicembre alle 17.30 con una festa di compleanno e il concerto degli allievi della Scuola. Oltre all’uscita di un Cd legato a Renato Brogi, il musicista sestese, la Scuola di Musica organizza i corsi per bambini, di strumento, di specializzazione, teorici, di musica d’insieme, Musica senza barriere e musico terapia. Grazie alla collaborazione con Parsifal ci saranno agevolazioni per gli allievi e opportunità di utilizzo degli spazi musicali del Centro Parsifal. Il 24 settembre si terrà una lezione aperta propedeutica rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni. Per informazioni: 055.4200859.