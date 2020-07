Scuola di Porto di Mezzo, la soddisfazione del comitato della frazione per il tempo pieno

LASTRA A SIGNA – Il comitato Porto di Mezzo, nella figura del suo presidente Pietro Milanesi (nella foto), esprime la propria soddisfazione per la notizia del tempo pieno ministeriale per la scuola della frazione lastrigiana. “Quando il comitato, nei primi mesi del 2017, venne a sapere che gli iscritti alla scuola di Porto di Mezzo erano insufficienti per la futura prima classe, si mobilitò immediatamente convocando assemblee, coinvolgendo tutti gli organi istituzionali dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa, l’amministrazione comunale e gli abitanti della frazione con l’obiettivo di promuovere la scuola del Porto per le sue qualità, incentivare, per l’anno scolastico 2018/2019, l’iscrizione di un numero sufficiente di alunni per riprendere il normale ciclo scolastico”. “E, al tempo stesso, non far morire la scuola del Porto, – continua Milanesi – unico presidio pubblico della frazione. Tutti gli enti, i comitati e i cittadini portigiani risposero in modo appassionato comprendendo che, per Porto di Mezzo, oltre al problema della scuola, era, anche una questione del futuro della frazione. L’impegno e la comprensione di tutti ha permesso, negli anni scolastici successivi 2018/2019 e 2019/2020, alla ripartenza delle prime, anche con un numero di inscritti oltre al necessario, ottenendo il tempo allungato in sostituzione delle richieste di tempo pieno. Per l’anno scolastico 2020/2021 la bellissima notizia diramata, nel Consiglio d’Istituto del 30 giugno scorso, dalla dirigente scolastica Eleonora Marchionni, di aver ottenuto il tempo pieno ministeriale in via continuativa per il plesso di Porto di Mezzo. Finisce così, con successo, il percorso di tutti gli attori interessati, un percorso che non era scontato, che mette in sicurezza la scuola Dante Alighieri, il futuro e il possibile sviluppo della comunità di Porto di Mezzo. Il direttivo del comitato di Porto di Mezzo, i suoi soci e l’intera comunità portigiana ringraziano sentitamente e con riconoscenza, per il supporto determinante la dirigente scolastica, il sindaco Angela Bagni e la sua giunta, Massimo Galli, presidente del Consiglio d’Istituto, e Claudia Fischetti, presidente del comitato dei genitori”.