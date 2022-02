Scuola: dopo la Dad al Liceo Agnoletti arriva il “sorteggio”

SESTO FIORENTINO – Un sorteggio per decidere chi non potrà accedere ai corsi scolastici. Sembra una vicenda da film di quart’ordine e invece è quanto avviene oggi al liceo Agnoletti. I genitori degli studenti del liceo Agnoletti, sabato scorso hanno ricevuto una email da parte della preside del Liceo Agnoletti dove si comunicava che “oggi […]

SESTO FIORENTINO – Un sorteggio per decidere chi non potrà accedere ai corsi scolastici. Sembra una vicenda da film di quart’ordine e invece è quanto avviene oggi al liceo Agnoletti. I genitori degli studenti del liceo Agnoletti, sabato scorso hanno ricevuto una email da parte della preside del Liceo Agnoletti dove si comunicava che “oggi (per i preiscritti alle Scienze Umane) e domani (per i preiscritti alle Scienze Applicate), alle ore 15 presso la nuova sede dell’Istituto, ci sarà un sorteggio per individuare i ragazzi da escludere nel prossimo anno scolastico”.

A poco meno di un mese dall’inaugurazione del nuovo Liceo Agnoletti al Polo scientifico, la situazione non sembra migliorata.

E questo perchè avviene? Secondo quanto scrive la preside nella email a causa delle molte richieste.

“A causa di un elevatissimo numero di richieste di iscrizione da parte di famiglie che risiedono nelle zone con precedenza, – si legge nella email – siamo costretti a dover effettuare un sorteggio per individuare i 32 alunni che risulteranno esclusi nell’a.s. 2022/2023 dal nostro istituto. Per venire incontro alle famiglie proponiamo di “dirottare” 16 alunni dei 31 da sorteggiare tra i pre iscritti alle Scienze Applicate presso il Liceo Scientifico Ordinario (max 6 alunni) o presso il Liceo Matematico (max 10 alunni) della sede di Sesto”. La preside nella email indica anche le varie possibilità di scelta del tipo: come fare per evitare di rimanere escluso dopo il sortegglio. Insomma dopo la Dad arriva il sorteggio, un intricato sistema di conteggio per restare dentro e fuori la scuola.