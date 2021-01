Scuola, in Toscana si torna in classe in presenza dal 7 gennaio

FIRENZE – Si torna a scuola in presenza in Toscana. “Riapriamo il 7 gennaio perché i dati lo consentono”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa dedicata al ritorno a scuola in presenza degli studenti delle secondarie di primo e secondo grado. “I ragazzi toscani potranno […]

FIRENZE – Si torna a scuola in presenza in Toscana. “Riapriamo il 7 gennaio perché i dati lo consentono”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa dedicata al ritorno a scuola in presenza degli studenti delle secondarie di primo e secondo grado. “I ragazzi toscani potranno tornare in classe già dal 7 gennaio, mantenendo il 50% di didattica a distanza, con l’obiettivo di tornare presto al 75%”. “Sappiamo quanto le conseguenze di questa pandemia abbiano gravato sugli studenti, quindi abbiamo lavorato per riportarli in classe quando le condizioni lo avrebbero reso possibile. Oggi i dati toscani, che ovviamente continuiamo a monitorare, lo rendono possibile, e quindi ci attesteremo alle indicazioni nazionali rispetto alla ripartenza del 7 gennaio”, ha dichiarato invece l’assessore all’istruzione Alessandra Nardini.