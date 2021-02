Scuola infanzia. Carenza di personale, riduzione del servizio

CALENZANO – Una riduzione del servizio fino alle 14 in alcune plessi di scuola dell’infanzia, della primaria: è quanto potrebbe avvenire a causa della carenza di personale supplente. Ad annunciarlo è una lettera inviata dall’Istituto Comprensivo di Calenzano ai genitori, lettrera che qualche famiglia ha deciso di postare anche sul social Facebook. Nella lettera il […]

CALENZANO – Una riduzione del servizio fino alle 14 in alcune plessi di scuola dell’infanzia, della primaria: è quanto potrebbe avvenire a causa della carenza di personale supplente. Ad annunciarlo è una lettera inviata dall’Istituto Comprensivo di Calenzano ai genitori, lettrera che qualche famiglia ha deciso di postare anche sul social Facebook. Nella lettera il dirigente scolastico Giuseppe Tito informa le famiglie della scuola dell’infanzia e della primaria “che allo stato attuale si registra un’irreperibilitò cronica e assoluta di personale supplente in possesso del titolo di accesso all’insegnamento. Si segnala infatti, l’esaurimento delle graduatorie d’istituto, sia interne che delle scuole del territorio, già da diverse settimane, oltre all’esaurimento delle liste le domande di cosiddetta ‘messa a disposizione’, sia per la scuola dell’infanzia che primaria”.

Nella lettera il dirigente scolastico ricorda che il titolo di accesso valido sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanza che nella primaria è la Laurea Magistrale in Scienze della Formazione primaria, e anche l’iscrizione all’ultimo anno di corso universitario. In alternativa, spiega il dirigente scolastico il titolo di accesso valido è anche il Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.

“Stante il prolungamento di tale situazione – conclude il dirigente scolastico – considerato anche quanto previsto dal regolamento d’Istituto se non sarà possibile coprire i doenti assenti nemmeno con il personale interno, si potrà rendere necessario, per alcune classi o sezioni, ridurre il servizio alle ore 14, sia nei plessi di scuola dell’infanzia che scuola primaria con un avviso alle famiglie diffuso il giorno prima”.