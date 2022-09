Scuola: le novità del trasporto scolastico della Città metropolitana

SESTO FIORENTINO – Trasporto scolastico, la Città metropolitana potenzia le linee in vista del ritorno in classe. Le corse aggiuntive programmate e i servizi attivati. Massima concentrazione di energie e condivisione con le scuole per garantire l’efficienzaNuove linee in arrivo per il trasporto scolastico in vista del ritorno sui banchi di domani. La Città metropolitana, […]

Nuove linee in arrivo per il trasporto scolastico in vista del ritorno sui banchi di domani. La Città metropolitana, sul fronte del trasporto pubblico locale, sta concentrando tutte le energie e l’impegno sulla ripartenza delle lezioni. Con l’obiettivo di garantire agli studenti metropolitani che domani rientreranno in classe un servizio efficiente.

Per questo motivo la Metrocittà ha chiesto al gestore del trasporto Autolinee Toscana che il servizio sia concentrato sul trasporto pubblico dedicato a studentesse e studenti creando le condizioni per l’attivazione di nuove linee e la conferma di quelle in funzione dallo scorso anno scolastico e messe a disposizione dal sistema del trasporto pubblico territoriale, con investimenti diretti della Città metropolitana, degli enti locali e grazie al prezioso supporto della Regione Toscana. Queste le nuove linee che saranno potenziate: nuovo Liceo Agnoletti: conferma e potenziamento della linea urbana 57, conferma delle linee urbane scolastiche 80 e 81, modifica delle linee urbane 74 e 86, nuove corse e modifiche sulla linea extraurbana 301 da Barberino; inserimento di una corsa pomeridiana per il rientro degli studenti di Firenze a Firenzuola (15:30 da San piero a Firenzuola); Firenze – San Polo: corsa delle 14.30 a servizio degli istituti del centro storico di Firenze e degli studenti residenti nel quadrante del Chianti Fiorentino; potenziamento dei servizi Tpl afferenti al lotto debole sulle tratte Pontassieve-Reggello e Fornello-Pontassieve; inserimento di una coppia di corse da Leccio in direzione Figline e Incisa Valdarno-Montevarchi.