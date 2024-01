Scuola Leonardo Da Vinci, genitori in coro: “Quel cornicione è pericoloso, sono intervenuti i Vigili del fuoco”

SIGNA – I genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria Leonardo Da Vinci tornano a parlare della questione sicurezza che riguarda l’istituto di via Roma. Con particolare riferimento a un cornicione pericolante che “nei giorni scorsi – dicono – ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco”. “A fine novembre dell’anno scorso – continuano – abbiamo segnalato al Comune la situazione, chiedendo qualora fosse necessario di fare le verifiche del caso. Ci è stato risposto che non risultano ulteriori cadute e che la situazione è monitorata congiuntamente con la scuola. Dopo quasi due mesi nei quali almeno a noi non risulta alcun tipo di intervento, abbiamo segnalato la situazione ai Vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente lo scorso 22 gennaio collocando o facendo collocare delle transenne in alcune zone sotto il cornicione. Il giorno successivo, i Vigili del fuoco ci hanno inviato il verbale del sopralluogo, dichiarando che “a seguito di verifica effettuata, è stata inviata segnalazione gli organi competenti, affinché provvedano a far svolgere a chi di dovere e sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, una accurata verifica delle parti interessate dal dissesto, nonché tutti i lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede”.

“Siamo arrivati al 25 gennaio – concludono – e non ci risulta alcun tipo di intervento A questo punto abbiamo inviato richiesta di intervento urgente agli uffici comunali chiedendo inoltre i verbali relativi agli interventi di monitoraggio effettuati da inizio anno scolastico a oggi. Ricordiamo che sotto il cornicione passano e stazionano dei bambini, sia all’ingresso che all’uscita da scuola, poiché i punti di raccolta sono davanti agli ingressi, proprio sotto i cornicioni. Perché il comune non è intervenuto a seguito della richiesta dei genitori? Come è stato effettuato il monitoraggio del cornicione? Perché siamo stati costretti a chiamare i Vigili del fuoco per essere ascoltati?”.

“Il cornicione – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Gabriele Scalini – era già stato oggetto di una verifica a settembre che non aveva mostrato pericoli. Le transenne sono state poste a seguito di una segnalazione di un privato ai Vigili del fuoco, non si è verificata nessuna caduta. Nei prossimi giorni verranno effettuate tutte le verifiche del caso”.