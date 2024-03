Scuola Leonardo da Vinci, i genitori: “Nessuno ha mai parlato di problemi strutturali, ma solo del cornicione”

SIGNA – Non si placa il botta e risposta fra i genitori degli alunni della scuola Leonardo da Vinci e l’amministrazione comunale. A tornare sull’argomento sono gli stessi genitori che intendono così replicare alle recenti parole dell’assessore alla pubblica istruzione, Gabriele Scalini: “L’assessore ha parlato di assenza di criticità e di un sopralluogo effettuato che non evidenzia problemi strutturali. È bene precisare che nessuno ha mai parlato di problemi strutturali, il problema a nostro avviso è la carenza di manutenzione dei cornicioni, si parla quindi di due cose ben diverse. Oltre a ciò ha parlato anche di un cronoprogramma di interventi, come mai? A cosa sono riferiti? Se non ci sono problemi perché verranno programmati degli interventi? Se veramente non ci sono criticità, servono ancora le transenne, posizionate qualche settimana fa, su tutto il perimetro della scuola? Abbiamo chiesto in Comune di avere i verbali dei sopralluoghi, di quelli passati ci è stato risposto che non è stato redatto alcun verbale, per l’ultimo sopralluogo siamo ancora in attesa di risposta. In una situazione del genere, in cui si parla di incolumità di bambini, sarebbe bene avere tutti i documenti delle verifiche effettuate, oltre ad avere una lettera di incarico per il tecnico esaminante. L’invito, quindi, è a pubblicare i verbali che confermano le sue parole, insieme a un’eventuale lettera di incarico del tecnico, in modo che si capisca che non sono presenti criticità e non sono necessari lavori di ripristino o manutenzione”.