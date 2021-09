Scuola: oggi il primo giorno, iscritti oltre 7300 studenti

SESTO FIORENTINO – Sono 7352 gli alunni iscritti all’anno didattico 2020-2021 e oggi è stato il primo giorno di scuola.

Rispetto allo scorso anno, la popolazione scolastica è cresciuta di 160 unità: crescono gli iscritti nelle scuole dell’infanzia (1077 contro 993) e in quelle superiori di secondo grado (2865 a fronte di 2697), ma si registra in una flessione sia nelle scuole primarie (1985 contro 2048) e in quelle secondarie di primo grado (1425 contro 1454). Il rapporto alunni aule si attesta intorno a 22,8 per le scuole dell’infanzia, 21,53 per le scuole primarie, 20,25 per le scuole secondarie di primo grado e 23,4 per quelle di secondo grado.