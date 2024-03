Scuola primaria Santa Maria a Castagnolo, completati i lavori di ristrutturazione del controsoffitto e della terrazza

LASTRA A SIGNA – Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali mensa della scuola primaria Santa Maria a Castagnolo. Negli anni il soffitto del locale era stato interessato da infiltrazioni e dopo il periodo del Covid, in cui gli alunni a causa delle delle misure di prevenzione si erano spostati a mangiare nelle classi, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un progetto che riguardasse sia il controsoffitto del locale che la terrazza sovrastante.

In particolare l’intervento ha previsto la sostituzione dell’attuale controsoffitto e impianto di illuminazione con la posa in opera di nuovo controsoffitto in pannelli di fibra minerale (classe di reazione al fuoco A1) montati su struttura metallica, di 42 nuove plafoniere a led e ignifughe e la realizzazione di un nuovo collegamento all’impianto impianto elettrico esistente. Per quanto riguarda il terrazzo sovrastante sono state eliminate le infiltrazioni, con il completo rifacimento del pavimento e dello strato di impermeabilizzazione. Il costo complessivo del progetto ammonta a 155.000 euro di risorse comunali.

“I lavori alla scuola primaria Smac, una delle più frequentate del territorio, rientrano nel piano di ammodernamento e riqualificazione generale di tutti gli edifici scolastici che sta mettendo in atto l’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – e che è compreso anche nell’accordo con Consiag Servizi Comuni per la manutenzione di queste strutture. La copertura del locale mensa necessitava di una ristrutturazione ormai da qualche anno e abbiamo deciso di intervenire con questo importante progetto, a seguito dello spostamento degli alunni nelle classi durante il periodo del Covid. I lavori hanno permesso anche di adeguare i locali a tutte le più recenti normative sulla sicurezza e sull’antincendio e naturalmente di far tornare i ragazzi a mangiare nello spazio adibito a refettorio”.

(Nelle immagini il sindaco Angela Bagni, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso, l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini e in rappresentanza dell’istituto comprensivo le collaboratrice della dirigente scolastica Susanna Guarducci e Elisa Avola)