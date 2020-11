Scuola, riduzione di alcune tariffe per gli alunni in quarantena

CALENZANO – Le tariffe dei servizi scolastici verranno ridotte per gli alunni in quarantena. Lo ha definito la giunta municipale nella riunione di martedì scorso. Per i servizi di trasporto scolastico e prescuola, sarà calcolata una riduzione corrispondente al periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria. Per la mensa invece la riduzione è automatica, in quanto la tariffa viene […]

CALENZANO – Le tariffe dei servizi scolastici verranno ridotte per gli alunni in quarantena. Lo ha definito la giunta municipale nella riunione di martedì scorso. Per i servizi di trasporto scolastico e prescuola, sarà calcolata una riduzione corrispondente al periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria. Per la mensa invece la riduzione è automatica, in quanto la tariffa viene pagata a prestazione, ed è quindi valida per qualsiasi tipo di assenza.