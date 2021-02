“Scuola sicura insieme” proseguono online le lezioni di educazione stradale

CALENZANO – “Scuola sicura insieme” è il progetto di educazione stradale, promosso da Comune e Polizia municipale, che prosegue anche in questo periodo di pandemia. Le lezioni vengono tenute tramite la didattica a distanza. E il progetto “Scuola sicura insieme” prevede lezioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento ai comportamenti di pedoni e ciclisti.

“La difficile situazione in cui si trova tutta la nostra società e in particolare le scuole – ha commentato la Comandante della Polizia Municipale Maria Pia Pelagatti -, non ha fermato il progetto, che portiamo avanti da anni, per educare i nostri giovani cittadini al rispetto delle regole stradali, dando loro gli strumenti per vivere in sicurezza l’ambiente urbano“. In base alle norme anticontagio i due progetti si concluderanno con la consegna del patentino per la bicialla scuola dell’infanzia e l’iniziativa “vigili per un giorno“, quando i ragazzi accompagneranno gli agenti sul territorio per elevare “multe morali” a chi non rispetta le regole. Novità di quest’anno è il concorso per la scuola primaria, che prevede la realizzazione di un segnale stradale che indichi i vari divieti anti-contagio, divenuti ormai patrimonio comune.