Scuola, viabilità, videosorveglianza: il Comune di Signa ha approvato il bilancio

SIGNA – Approvato dal consiglio comunale signese, nella seduta di ieri, 23 dicembre, il bilancio di previsione per il 2020. Bilancio che viene illustrato in una nota in cui si spiegano i passaggi più significativi. “Per la prima volta l’amministrazione è riuscita a rispettare la scadenza del 31 dicembre, segno che in questi anni il settore finanziario è riuscito a fare dei progressi significativi”.

“Avere rispettato la scadenza del 31 dicembre permetterà al Comune di non andare in esercizio provvisorio e impegnare gli uffici fin dall’inizio del 2020 nella progettazione e nella realizzazione delle tante infrastrutture previste dal piano delle opere, fra cui vale la pena di menzionare in primo luogo i lavori per la prosecuzione della circonvallazione: andrà in gara il tratto che va da via del Metolo alla doppia rotonda dell’Indicatore, contemporaneamente verrà ultimata la progettazione esecutiva fino al parcheggio scambiatore per poter avviare i lavori nel 2021”.

“Inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile, il restauro della caserma in piazza della Repubblica, fondamentale non solo per creare una nuova sala consiliare, ma per proseguire nel lavoro di riqualificazione del centro e infine per liberare locali che renderanno la biblioteca più bella e funzionale. Verrà realizzato l’allestimento del Museo della paglia; la tribuna dello stadio del Bisenzio verrà rinforzata e riportata alla sua originale bellezza”.

“Importanti saranno gli investimenti per la scuola: ingenti fondi saranno messi a disposizione per la trasformazione del vecchio nido in scuola materna offrendo ai bambini di Signa dei locali nuovi e spaziosi. Proseguirà, inoltre, l’attività di miglioramento e adeguamento sismico, energetico e sicurezza delle scuole. Infine verrà realizzato un progetto per implementare la videosorveglianza. Il totale di questi investimenti supera i 4.500.000 euro, cifra resa possibile da una buona situazione finanziaria”.

“Per quanto riguarda la spesa corrente ci sono importanti novità sia sul settore informatico, dove verranno fatti investimenti per l’adeguamento della sala server e per la realizzazione del nuovo sito Internet del Comune; nel settore urbanistico per incarichi per la realizzazione del piano operuativo, e per la velocizzazione delle pratiche; nel settore finanziario per la lotta all’evasione fiscale”.

“Abbiamo infine destinato 1.340.000 euro per il sociale e quasi un milione e mezzo di euro per l’istruzione e il diritto allo studio, 771.000 euro per trasporti e mobilità e 355.000 euro per ordine pubblico e sicurezza. Possiamo valutare questo bilancio – afferma l’assessore Gabriele Scalini – come un ottimo punto di partenza che consentirà di iniziare a realizzare gli obiettivi di programma della maggioranza; nel corso del prossimo anno verrà portato a compimento il piano di assunzioni e la riorganizzazione della macchina comunale, presupposto indispensabile per poter dare a tutti i cittadini servizi innovativi e sempre più efficienti”.