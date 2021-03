Scuole aperte lunedì 15 marzo nel Comune di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “A seguito del colloquio con il presidente della Regione, Eugenio Giani, abbiamo deciso, di comune accordo, di lasciare le scuole aperte nel nostro comune in quanto non esistono ad oggi problemi di focolai o numeri di contagi alti all’interno dei plessi scolastici del territorio”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco Angela Bagni dopo il confronto con il presidente Giani nella mattinata di oggi.

Il presidente della Regione Toscana aveva allertato il sindaco già da ieri dell’ipotesi, oggi scongiurata, di chiusura a seguito dell’analisi dei dati riguardanti il nostro territorio. Lastra a Signa infatti nell’ultima settimana ha sforato, anche se di poco, il limite dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti (con il calcolo della proporzione si arriva infatti a 260) e soprattutto nella giornata di ieri erano stati registrati 18 cittadini contagiati in un solo giorno. Oggi sabato 13 marzo i casi di positività a Lastra a Signa sono 9. “Continueremo a monitorare la situazione delle scuole nei prossimi giorni – ha dichiarato il sindaco Bagni – e se i numeri saliranno ci sarà un nuovo confronto e delle nuove decisioni. Per adesso le scuole restano aperte e raccomando la massima prudenza a tutti”.

“Per quanto riguarda la chiusura di parchi e giardini – ha proseguito il sindaco – è stata una decisione sofferta ma presa proprio per dare un segnale forte, un segnale che servisse anche a scongiurare la chiusura delle scuole. Il presidente Giani ha chiesto a tutti noi dei sacrifici per prevenire l’aumento dei contagi e abbassare il tasso di positività e quello di chiudere gli spazi verdi all’aperto è stata quindi una mossa per avvertire tutti che se non facciamo qualche sforzo in più non potremo evitare la zona rossa. Se nella prossima settimana i casi saranno in diminuzione, l’ordinanza di chiusura sarà ritirata e riapriremo i parchi, anche prima dei 15 giorni stabiliti”.