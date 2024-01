Scuole: il vicesindaco Giusti risponde a Sinistra per Calenzano

CALENZANO – Il vicesindaco Alberto Giusti risponde alle affermazioni di Sinistra per Calenzano che chiede di riqualificare gli edifici scolastici anzichè costruire nuove scuole. “È stato spiegato perfino dalla dirigente scolastica in un’apposita commissione consiliare quanto sia forte per Calenzano la necessità di nuove scuole primarie. Innanzitutto perché ci sono bambini che dal centro cittadino sono […]

CALENZANO – Il vicesindaco Alberto Giusti risponde alle affermazioni di Sinistra per Calenzano che chiede di riqualificare gli edifici scolastici anzichè costruire nuove scuole.

“È stato spiegato perfino dalla dirigente scolastica in un’apposita commissione consiliare quanto sia forte per Calenzano la necessità di nuove scuole primarie. Innanzitutto perché ci sono bambini che dal centro cittadino sono costretti a spostarsi fino a Carraia perché le classi nel capoluogo non sono sufficienti; in secondo luogo perché abbiamo bisogno di strutture adeguate ai nuovi metodi didattici e che abbiano anche spazi dedicati alle attività laboratoriali e di sostegno. Inoltre Sinistra per Calenzano non tiene conto della crescita delle iscrizioni alle scuole medie che sono previste per i prossimi anni, che supereranno i 500 alunni, e per i quali non abbiamo abbastanza classi a disposizione se non restituiremo alle medie alcuni spazi adesso occupati dalla primaria. Per questo andremo avanti con la gara del plesso della Fogliaia e con la progettazione della nuova scuola a Settimello.

Concentrarsi su previsioni demografiche parziali che non tengono conto della crescita di Calenzano e della qualità della didattica mostra tutta la miopia di chi vorrebbe tagliare gli investimenti proprio sulla scuola, ovvero sul futuro della nostra comunità. D’altronde certe analisi sono state sbagliate anche venti anni fa, quando la primaria don Milani è stata realizzata troppo piccola in rapporto alle nuove edificazioni consentite in quegli anni”.