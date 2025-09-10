Scuole: sopralluogo dei tecnici comunali nei plessi interessati dai lavori

SESTO FIORENTINO – A una settimana dall’apertura del nuovo anno scolastico, il vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessore Sara Martini insieme ai tecnici hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nelle scuole dove nel periodo estivo sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione. I lavori hanno riguardato in tutto quattordici strutture tra nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole […]

SESTO FIORENTINO – A una settimana dall’apertura del nuovo anno scolastico, il vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessore Sara Martini insieme ai tecnici hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nelle scuole dove nel periodo estivo sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione. I lavori hanno riguardato in tutto quattordici strutture tra nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. I lavori si sono concentrati soprattutto sulla ristrutturazione interna e il miglioramento degli ambienti scolastici, la riparazione e il potenziamento degli impianti, il rifacimento dei servizi igienici. Gli interventi, eseguiti sulla base delle richieste ricevute dai dirigenti scolastici, confermano l’impegno costante dell’amministrazione comunale per migliorare e rendere sempre più accoglienti spazi fondamentali per la formazione e la crescita dei cittadini di domani.