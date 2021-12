Scuole, strade, viabilità: 453 milioni di euro in investimenti dalla Città metropolitana di Firenze

FIRENZE – Il consiglio e la Conferenza della Città metropolitana di Firenze approvano il bilancio di previsione 2022-2024: i principali progetti sono stati illustrati dal sindaco Dario Nardella mentre la delibera è stata presentata da Brenda Barnini, vice-sindaco metropolitano con delega al bilancio e al personale. Nello specifico si tratta di 105 milioni per le scuole, 91 milioni per viabilità e 92 per la pianificazione del territorio, 4 milioni per la gestione del Tpl e altrettanti per Protezione civile e attività di forestazione. 157 milioni di euro i fondi provenienti dal Piani integrati di rigenerazione urbana.

“Lo scorso anno avevamo messo in bilancio 208 milioni di euro. Il nuovo bilancio triennale vede un incremento sostanzioso di risorse – ha spiegato Nardella – prevedendo investimenti per complessivi 453 milioni di euro. Di questi, 105 milioni per le scuole e l’edilizia scolastica; 91 milioni circa per la viabilità e 92 milioni per la pianificazione del territorio; 4 milioni per la gestione del Trasporto pubblico locale e 4 milioni per la Protezione civile e le attività di forestazione; 157 milioni di euro sono i fondi provenienti dal Piani integrati di rigenerazione urbana, che saranno impegnati con una prossima variazione”. “Questo bilancio – ha aggiunto Brenda Barnini – rispetta tutti gli equilibri. Sottolineo anche come la Città metropolitana stia proseguendo le attività e abbia messo in campo risorse per portare a termine gli interventi ancora in corso di esecuzione, con una particolare e dovuta attenzione al patrimonio artistico-culturale del territorio di competenza”.

Prendiamo in esame la voce edilizia (soprattutto scolastica, ma non solo), 105 milioni di euro (di cui 45,7 milioni di finanziamenti Miur, 38 milioni di avanzo economico e 8,7 milioni di reiscrizioni), un intervento di rilievo nella Piana: antincendio Isa (Sesto Fiorentino) 860.000 euro. Per quanto riguarda la pianificazione territoriale i finanziamenti corrispondono a 92 milioni di euro: ciclopista Signa-Monteluppo lotti A e B 1,2 milioni.

“Anche questa volta siamo riusciti a votare il bilancio dell’anno successivo entro la fine dell’anno in corso, evitando il temporaneo esercizio provvisorio. Segno di una corretta gestione ma soprattutto di una accurata ed efficace programmazione, – ha dichiarato Massimo Fratini, capo gruppo del Pd in Città metropolitana – in questo tempo di incertezza e di carenza di risorse di parte corrente, abbiamo ottenuto un eccellente risultato riuscendo a mantenere il bilancio nei binari della corretta gestione, aumentando addirittura gli investimenti e portandoli a 453 milioni a fronte dei 208 previsti l’anno scorso. Di questi ben 105 milioni riguardano l’edilizia scolastica. 92 per per la pianificazione territoriale (piste ciclabili e mobilità sostenibile) e 91 per ponti e viadotti. E’ sempre decisivo attivare tutti i canali di vigilanza contro i rischi di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici”. Per poter raggiungere gli obiettivi “saranno necessarie risorse umane che consentano di realizzare i progetti pianificati. All’inizio dell’anno procederemo con importanti assunzioni che aspettavamo da tempo e che permetteranno di progettare e realizzare gli investimenti. Sono previste circa 50 assunzioni e lavoreremo per poter raddoppiare questo numero”.