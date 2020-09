Scuole superiori: liceo e Calamandrei in vista della riapertura. Gli interventi della Metrocittà

‘ SESTO FIORENTINO – Per rispondere anche alle esigenze della didattica durante l’emergenza Covid, gli uffici competenti della Città Metropolitana di Firenze hanno aperto i cantieri e individuato soluzioni in circa 30 edifici scolastici di competenza (compresa la condivisione di aule per alcuni istituti), con una spesa complessiva di circa un milione e 300 mila […]

SESTO FIORENTINO – Per rispondere anche alle esigenze della didattica durante l’emergenza Covid, gli uffici competenti della Città Metropolitana di Firenze hanno aperto i cantieri e individuato soluzioni in circa 30 edifici scolastici di competenza (compresa la condivisione di aule per alcuni istituti), con una spesa complessiva di circa un milione e 300 mila euro. Gli interventi saranno portati a termine entro l’inizio dell’anno scolastico.

Al liceo Agnoletti in via Ragionieri: le classi 1°,3° e 5° in presenza al 100%; le 2° e 4° didattica a distanza un giorno a settimana. Riqualificazione degli spazi sportivi esterni. Operate modifiche interne con pareti mobili.

All’Iiss Calamandrei, sede centrale di via Milazzo, al primo piano due aule sono state unite attraverso la demolizione di un muro; stesso provvedimento alla succursale Tifariti, al piano primo (63 mila euro per tutti e due gli edifici). Per ogni classe di 25 persone: 20 in presenza e 5 in didattica a distanza.