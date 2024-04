“Scuole viaggianti”: premiati gli istituti vincitori del progetto ambientale di Estra

PRATO – In occasione della “Giornata della terra”, sono state proclamate le scuole vincitrici della seconda edizione di “Scuole viaggianti”, il progetto ambientale di Estra che ha coinvolto oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Fra le scuole vincitrici dell’Abruzzo troviamo la Scuola “Via Masci” sezione A, Istituto comprensivo 2 di Chieti e la scuola Cepagatti di Villarea, in provincia di Pescara. Nelle Marche sono state premiate la scuola Angela Latini di Mozzano, in provincia di Ascoli Piceno, e la scuola Falconara Marconi (Ancona). Il Molise applaude la scuola di Cantalupo nel Sannio (Isernia), mentre in Umbria vincono il premio la scuola Canonica e Barzini di Orvieto (Terni) e la Direzione didattica Statale terzo Circolo San Martino in provincia di Perugia. Infine in Toscana sul podio sono salite la Scuola Europa di Rosignano Solvay (Livorno), la scuola di Sinalunga, frazione Bettolle (Siena), e la scuola Principessa Mafalda di Loro Ciuffenna (Arezzo).

Le scuole premiate, si legge in una nota, “si sono distinte per la capacità di promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la creatività e l’innovazione educativa, coinvolgendo gli studenti in esperienze e progetti che vanno al di là del tradizionale approccio didattico. Attraverso metodologie innovative e attività coinvolgenti hanno reso l’apprendimento più stimolante, fornendo agli studenti competenze e conoscenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Ed è proprio la combinazione tra sostenibilità ambientale, creatività e innovazione educativa a rendere il progetto di Estra un’esperienza unica. Questa sinergia, dove c’è spazio anche per il teatro, la narrazione, le uscite e le esperienze pratiche, ha ispirato gli studenti a sviluppare una consapevolezza critica nei confronti delle sfide ambientali e a cercare soluzioni innovative per affrontarle”.

“Dopo il successo dell’anno scorso – ha detto il presidente di Estra, Francesco Macrì – che ha dato il via al nuovo progetto di “Scuole viaggianti”, siamo davvero molto soddisfatti dei grandi risultati ottenuti anche quest’anno in termini di coinvolgimento e di partecipazione attiva degli studenti e degli insegnanti. Ciò non fa che confermare la scelta vincente operata da Estra nel voler promuovere un progetto educativo sulla sostenibilità ambientale ambizioso, trasversale e innovativo che facesse leva sulla spinta creativa e l’uso plurimo di linguaggi espressivi”.

Le dieci scuole vincitrici saranno protagoniste di speciali cerimonie di premiazione, durante le quali potranno godersi il loro meritato premio: lo spettacolo “Il grande sconquasso” di Straligut Teatro che toccherà come in una vera e propria tournée teatrale le scuole premiate, dando vita al tour della sostenibilità di “Scuole viaggianti”. Questo spettacolo, prodotto da Estra per le scuole e che lo scorso anno è stato visto da più di 1.700 spettatori, rappresenta un’espressione concreta dell’impegno di Estra verso la sostenibilità ambientale. Utilizzando un sistema innovativo di auto-produzione di energia tramite una bici generatrice e pannelli fotovoltaici, lo spettacolo è caratterizzato da un basso consumo energetico e da un impatto ambientale ridotto a zero. Durante la performance un’attrice-narratrice racconta le avventure del suo viaggio, ispirando il pubblico a riflettere sull’importanza del cambiamento e sulla possibilità di costruire un futuro migliore insieme.

Il progetto riserva ancora delle sorprese: per premiare l’impegno di tutte le classi partecipanti, queste riceveranno uno speciale riconoscimento: la visione in streaming di alcune opere teatrali digitali interattive ispirate a due delle storie più famose di tutti i tempi: Il Il meraviglioso mago di Oz e Cappuccetto Rosso. Infine, a maggio si scopriranno i nove vincitori del Contest Smart City, organizzato da Estra insieme a Asvis e Anci e che riceveranno come premio buoni per l’acquisto di materiale didattico.