Sdoganate ingenti quantità di materiale sanitario all’aeroporto di Firenze

FIRENZE – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Firenze, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Vespucci, hanno sdoganato negli ultimi giorni ingenti quantità di materiale sanitario destinato alle strutture del Servizio sanitario regionale toscano: 195.000 kit per reagenti per diagnosi Covid-19, 232 caschi respiratori per terapia di respirazione, 18.000 camici protettivi e 100 monitor di controllo per parametri pazienti in terapia intensiva. Sono state inoltre sdoganate 460.000 mascherine di tipo ffp2 e 570.000 di tipo kn95, destinate a ditte impegnate in attività essenziali. Le operazioni sono avvenute con la collaborazione dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Galilei, dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nonché del personale dell’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute). “Lo sdoganamento, in attuazione delle misure di contenimento del rischio disposte dal governo, – si legge in una nota – è un’ulteriore dimostrazione dell’incessante impegno dell’Agenzia per assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria in atto”.