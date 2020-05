SdS Nord Ovest. Per l’anagrafe sanitaria zero attesa in 11 presidi

SESTO FIORENTINO – Niente più code e niente più attesa agli sportelli dei presidi socio sanitari della zona distretto Firenze e della fiorentina nord ovest che da lunedì 25 erogheranno le prestazioni di anagrafe sanitaria solo su prenotazione. Sono ben 11 i presidi socio sanitari interessati dalla trasformazione che interessa l’attività territoriale di anagrafe sanitaria del dopo Covid e che per questa prestazione pone uno stop definitivo all’accesso senza prenotazione. Si tratta per Firenze dei presidi di Morgagni, Santarosa, D’Annunzio, Canova, Le Piagge e per la zona fiorentina nord ovest di quelli di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Calenzano e Fiesole.

In queste sedi le operazioni di sportello cosiddette di anagrafe sanitaria come la scelta o la revoca del medico di famiglia o del pediatra o per iscriversi al sistema sanitario, avverranno solo su appuntamento. Il progetto che prende il nome di Front Office Plus – zero attesa era già stato sperimentato nei mesi scorsi in alcuni presidi della zona di Firenze. Da lunedì viene esteso anche a tutti i presidi della zona fiorentina nord ovest.

Per il mese di giugno la disponibilità complessiva degli appuntamenti prenotabili in tutti e 11 i presidi è di 5643 posti offerti. D’Annunzio, Morgagni e Santa Rosa mettono a disposizione 904 prenotazioni ciascuno. Per Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Lastra a Signa, sono 540 gli appuntamenti prenotabili di ciascun presidio. Le prenotazioni sono già attive.

L’appuntamento può essere prenotato tramite il centro unico di prenotazione telefonando allo 055 545454, tasto 2, il numero unico aziendale attivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle 18.30 ed il sabato e prefestivi dalle ore 7.45 alle 12.30.

Si può prenotare anche presso le farmacie sia di Firenze che della zona fiorentina nord ovest dove è attivo il servizio Cup (per vedere quali sono basta seguire il percorso sul sito web Home/Banner Informazioni e Aggiornamenti/Accesso ai Servizi Ospedalieri e Territoriali/Farmacie comunali oppure cliccare qui). Per le farmacie comunali di Firenze è attivo anche il numero dedicato 055 3951095 con il quale è possibile prenotare chiamando dal lunedì a venerdì orario 9.00/14.00.

Cambio del medico anche on line e tramite posta elettronica

Il modulo di richiesta di scelta o revoca del medico compilato con allegata copia di un documento di identità, può essere inviato anche a un indirizzo di posta elettronica dedicato. Per la zona di Firenze l’indirizzo email è:

[email protected]

Per la zona fiorentina nord ovest:

[email protected].

Naturalmente rimane attiva anche la possibilità di scelta o revoca del medico on line sul sito web dell’Azienda tramite Open Toscana. La piattaforma regionale permette di accedere alla funzionalità di cambio medico attraverso Applicazione web su pc, tablet e smartphone e mediante autenticazione con tessera sanitaria attivata, oppure con il sistema di identità digitale SPID. In alternativa tramite App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet o con il sistema Totem PuntoSI situato nel presidio di Viale Morgagni 33 con tessera sanitaria attivata.