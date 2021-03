Sds nord ovest, “Scommetti su di te!” incontri per sensibilizzare sui rischi legati al gioco d’azzardo

SESTO FIORENTINO – “Scommetti su di te!” è una iniziativa sulla sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo promossa dalla Società della Salute fiorentina nord ovest e dalla Ausl Toscana centro e rivolti alle Associazioni di Volontariato e al Terzo Settore. Si tratta di tre incontri online, il primo oggi e gli altri due si terranno mercoledì 10 e giovedì 18 marzo.

I tre appuntamenti on line affrontano lo stesso tema, cioè i principali aspetti clinici e sociali legati al gioco d’azzardo ma sono stati organizzati in tre date diverse per dare più ampia possibilità di scelta. L’iniziativa che si svolge all’interno del Piano regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo, Azione “Programma territoriale per la prevenzione e il contrasto del Gioco D’Azzardo nella zona fiorentina nord ovest”, oltre che un momento di conoscenza e sensibilizzazione, rappresenta anche un’occasione di sviluppo di sinergie tra le realtà del volontariato, del Terzo Settore e dei Servizi del territorio.

Per la Ausl Toscana centro partecipano agli incontri Guido Guidoni, direttore Unità funzionale complessa Dipendenze Firenze nord ovest e Letizia Toni, dirigente psicologo e referente Servizio Gioco d’Azzardo dell’Unità Dipendenze Firenze nord ovest. Introduce gli incontri il presidente della Società della Salute fiorentina nord ovest, Camilla Sanquerin. “L’occasione è preziosa – dice la presidente SdS Sanquerin – non solo da un punto di vista della sensibilizzazione sui rischi connessi a un comportamento sempre più diffuso nella vita di tutti i giorni ma anche per mettere in campo nuove collaborazioni e sinergie, per un coordinamento a livello locale fra istituzioni ed enti coinvolti”. L’appuntamento di oggi e quello di mercoledì 10 marzo si tengono dalle 21 alle 23 mentre quello di giovedì 18 marzo dalle 18 alle 20 sulla piattaforma che sarà comunicata al momento dell’iscrizione (è previsto un massimo di 20 partecipanti a incontro). Le iscrizioni si possono effettuare telefonando al numero 0556930640.