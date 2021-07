Se a “contagiare” sono le emozioni: il Maestro Manzi dona un’opera alla Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Una pioggia di emozioni. Nonostante il caldo torrido della serata, sono state davvero tante le emozioni che il Maestro Antonio Manzi ha fatto provare a tutti i presenti, all’interno dell’Oratorio Don Bosco, presso la parrocchia di San Lorenzo, con la donazione alla Misericordia di Campi dell’opera denominata “Contagio”. Accolto dal Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, dal Correttore dell’associazione, don Ivo Marchi, e dalla dottoressa Angela Pierozzi, che si è occupata appunto della presentazione dell’opera, il Maestro Manzi ha voluto rimarcare nell’occasione “il forte legame che c’è con il territorio di Campi Bisenzio e in particolare con la Misericordia”. “Quello che trasmette l’opera – ha aggiunto – è un chiaro messaggio di speranza, che parte dalla “battaglia” che ognuno di noi ha combattuto e sta combattendo a causa del Covid e che si trasmette attraverso il servizio dei volontari dell’associazione. Un messaggio del dolore, perché in tanti il dolore l’hanno provato davvero sulla propria pelle, ma anche della rinascita”. Due i mesi che sono stati necessari per realizzare un olio su tela dalle dimensioni di un metro e mezzo per un mezzo e “tanta religiosità”, ha sottolineato Manzi, che ha svelato l’opera di fronte a una sala dell’oratorio gremita di persone ma nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso. Fra i presenti anche il vice-sindaco di Campi Bisenzio, Monica Roso, e il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, Comune che in gioventù ha accolto Antonio Manzi. “Grazie a tutte le Sorelle e Fratelli della nostra Misericordia e di quelle dell’Italia intera – ha detto invece Cristiano Biancalani – per quanto hanno donato alla comunità con il loro servizio – qualcuno anche la vita – supportando le istituzioni nella lotta al Covid. Questo nostro servizio ha ispirato l’idea di creare qualcosa che potesse restare a memoria di questa pandemia. Grazie al Maestro Antonio Manzi per aver colto appieno il senso atteso trasformandolo nella stupenda opera d’arte, “Contagio”, che arricchisce il patrimonio della Misericordia di Campi Bisenzio e di tutta la nostra comunità”.