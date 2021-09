Se a mettere “Radici” è il festival di teatro rurale e natura: domenica 12 il secondo spettacolo a Signa

Promosso dai Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa e in collaborazione con la Pro Loco di Signa, Pro Campi e il Festival dell’economia civile, è partita la seconda edizione del Festival di teatro rurale “Radici”, organizzato dal Centro Iniziative Teatrali. “Radici – dicono gli organizzatori, Sergio Aguirre e Manola Nifosì – […]

Promosso dai Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa e in collaborazione con la Pro Loco di Signa, Pro Campi e il Festival dell’economia civile, è partita la seconda edizione del Festival di teatro rurale “Radici”, organizzato dal Centro Iniziative Teatrali. “Radici – dicono gli organizzatori, Sergio Aguirre e Manola Nifosì – è nato dal desiderio di fermare gli sguardi in aree marginali, rurali, nella periferia dei nostri centri urbani. Luoghi già dotati di una loro individualità carica di valori simbolici, tanto che gli spettatori non sono solo partecipi di un evento, ma anche del paesaggio circostante”.

E domani, domenica 12 settembre, alle 21, “va in scena” il secondo spettacolo del Festival, nel Giardino dell’Edera di Signa, grazie ad Attodue che presenta “Il nome della Bestia” di e con Manola Nifosì (nella foto), storie di amicizia, d’amore, di passione, di gelosia, di paura; storie di uomini e di animali; storie tra uomini e animali; di umanità animalesca e di animalità umanizzata. Storie tragiche e divertenti, ironiche e appassionate; o forse solo il pretesto di parlare di noi.

Il Festival, poi, si sposta venerdì 17 settembre al giardino di Villa Rucellai a Campi Bisenzio alle 18.30 dove La casa degli Alfieri presenta “Storie Selvatiche” di e con Lorenza Zambon, oggetti di scena di Antonio Catalano. Tre storie d’amore, tre insolite passioni nate fra certe donne, certi uomini e certi “luoghi potenti”. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi (telefonare al numero 3298628437), l’ingresso è gratuito. In caso di pioggia gli spettacoli si realizzeranno in uno spazio al chiuso. Saranno rispettate tutte le norme di contenimento Covid.