Se Campi è “in gioco”, i premi e i riconoscimenti alle scuole del territorio sono una cosa concreta

CAMPI BISENZIO – Idea vincente, “esperimento” riuscito e nei giorni scorsi se ne sono visti i frutti. Come ribadito anche dai rappresentanti del Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” e da Gianni Panerai, presidente della Pro Campi. Tutto era partito dalla realizzazione di “Campi in gioco”, il gioco dell’oca campigiano, con le caselle abbinate a monumenti, luoghi, eventi della città, e per comporre il quale è stato fondamentale l’apporto delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio (ex elementari e medie), che hanno partecipato a un bando per la scelta del disegno della scatola e dell’avatar del gioco. I lavori dei ragazzi sono stati davvero interessanti e sono stati esposti in una mostra nello spazio espositivo del palazzo comunale che, visto l’interesse mostrato dai visitatori, è stata tenuta aperta oltre il tempo inizialmente previsto.

Hanno partecipato, infatti, le classi di tutti i tre Istituti comprensivi statali (Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Giorgio La Pira) e dei due Istituti privati (Faa di Bruno e suore di via Sestini). E se la vendita del gioco (che ha visto il momento clou nel periodo natalizio presso la sede della Pro loco e presso l’oratorio Totus Tuus insieme ai giochi donati ai clienti dai commercianti del centro mediante la raccolta di punti) per il momento si era interrotta, considerata la richiesta c’è la possibilità che venga ripresa durante i prossimi mercatini.

Intanto, alla fine di questo percorso, Pro Campi e “Fare Centro Insieme” stanno consegnando a tutti gli istituti scolastici del territorio il materiale didattico acquistato come riconoscimento per la partecipazione e quello come premio alle classi vincitrici. “Grazie alla collaborazione tra diversi soggetti del territorio e le nostre scuole dice Panerai – si è realizzato un bello strumento per far conoscere la città ai ragazzi e anche agli adulti”. “Grazie alla collaborazione e all’impegno del CCN “Fare Centro Insieme”, della Pro Campi e di tutti gli Istituti comprensivi e privati del nostro Comune – si legge sulla pagina Facebook di “Fare Centro Insieme” – si è concretizzato questo prezioso progetto che dà memoria storica al nostro territorio”.