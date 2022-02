Se gli “avanzi” del cibo sono una risorsa: il Rotary Club Bisenzio Le Signe dona un sigillatore alla Caritas vicariale di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Nel giorno della presentazione del Rapporto 2021 della Caritas toscana sulle povertà nelle diocesi della nostra regione, anche Campi Bisenzio mette un altro significativo tassello nella costruzione di quella rete di relazioni sociali che è, fin dall’inizio della consiliatura, uno dei “cavalli di battaglia” di questa amministrazione comunale. Nella giornata di oggi, infatti, venerdì 18 febbraio, il Rotary Club Campi Bisenzio Le Signe ha donato a Qualità & Servizi un macchinario per sigillare il cibo e conservarlo, necessario per il miglioramento del progetto denominato “Avanzi tutta”. E la consegna è avvenuta presso la sede della Caritas vicariale di Campi Bisenzio (che vede anche la collaborazione di Misericordia di Campi e Pubblica Assistenza di Campi) alla presenza del sindaco Emiliano Fossi e degli assessori che seguono più da vicino il sociale (Luigi Ricci al welfare di comunità e Monica Roso alle politiche educative), dell’assessore regionale all’economia circolare Monia Monni, del presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe, Giancarlo Torracchi, dei dirigenti di Qualità & Serivizi e di don Marco Fagotti, responsabile della Caritas vicariale. Il macchinario, infatti, è stato consegnato proprio alla Caritas vicariale che in questo modo potrà limitare ancora di più lo spreco di cibo, conservando meglio e per un tempo più lungo le pietanze.

Non a caso, il progetto “Avanzi tutta” coinvolge non solo Qualità & Servizi e la Caritas ma anche le scuole e il Comune che sono parte attiva nel promuovere questa importante iniziativa. L’ottica è infatti quella di combattere e ridurre lo spreco alimentare, promuovendo una rete territoriale di distribuzione del cibo alle categorie più fragili. Numeri implementati dall’emergenza sanitaria e, in seguito alla quale, la Caritas vicariale (che può contare su una ventina di volontari) distribuisce giornalmente cibo a una trentina di famiglie, la metà delle quali straniere, e nel 2021 ha confezionato oltre 33.400 piatti. “Il ciclo del cibo nell’ambito di questo progetto – si legge in una nota – comincia dalle eccedenze delle mense scolastiche, che vengono gestite con gli abbattitori di cui sono dotate le scuole, poi i piatti vengono portati alla Caritas vicariale, che li distribuisce alle persone in difficoltà. Spesso però, anche qui, arriva più cibo del necessario e quindi il sigillatore donato dal Rotary consentirà di conservarlo più a lungo e in modo adeguato. Un processo virtuoso di recupero e messa a disposizione del cibo ancora più necessario in questo periodo, che ha visto ampliarsi le necessità delle fasce più deboli della popolazione”.

“Ci tengo a ringraziare il Rotary Club Bisenzio Le Signe, Qualità & Servizi e la Caritas vicariale, oltre ai nostri uffici, – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – che si sono occupati di questo progetto. “Avanzi tutta” ci consente di dare una mano alle persone più fragili, limitando lo spreco, che invece di diventare un rifiuto, si trasforma in risorsa preziosa. E’ un segno che poniamo all’attenzione anche dei più piccoli, che già dalla scuola cominceranno a capire l’importanza dell’economia circolare e della solidarietà per formare cittadini sempre più consapevoli”. “Quello di oggi – ha detto don Marco fagotti – è un service importante e per il quale ringrazio il Rotary Club Bisenzio Le Signe. La prosecuzione di un progetto avviato nel 2017 e che ci permette, attraverso il recupero del cibo non utilizzato nelle scuole e presso il centro cottura di Qualità & Servizi di svolgere un servizio importante per le famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà”. Concetti ribaditi dall’assessore Monni, che ha aggiunto: “Campi è una comunità che agisce e reagisce, in modo particolare in un’epoca storica in cui ambiente e attenzione alla giustizia sociale sono due aspetti che vanno di pari passo”. Un progetto, quindi, che dà risposte concrete e che, al tempo stesso, come ribadito dagli assessori Ricci e Roso, “mette in evidenza nuovi modelli di welfare”.

“Per il Rotary Club Bisenzio Le Signe – ha detto il presidente Giancarlo Torracchi – è motivo di grande soddisfazione e orgoglio avere sostenuto questo progetto dell’amministrazione comunale di Campi e contributo a dare un aiuto concreto a decine di famiglie del territorio. ll progetto è stato sostenuto anche con il contributo della Rotary Foundation che, finanziandolo, l’ha giudicato utile e valido nello spirito rotariano del servizio e in linea “con il motto dell’annata rotariana voluto dal presidente internazionale Metha, “serve to chage lives”, “servire per cambiare vite”, perché uno spirito di servizio verso la collettività cambia le persone e la società stessa”.