Se i calendari si trasformano in solidarietà: donati mille euro in buoni Ikea a due famiglie campigiane alluvionate

CAMPI BISENZIO – Calendari che si trasformano in un gesto concreto di solidarietà. Per la precisione in due buoni da mille euro, spendibili presso Ikea, consegnati ad altrettante famiglie campigiane rimaste vittime dell’alluvione. Una bella iniziativa quella resa possibile dalla Gastronomia Baroni (con sedi a Poggio a Caiano e, soprattutto, a San Piero a Ponti) che si è avvalsa della collaborazione di Piananotizie, che ha messo a disposizione, gratuitamente, alcuni delle immagini scattate da Roberto Vicario durante i terribili giorni del novembre scorso. Proprio grazie a quelle fotografie, infatti, nel mese di dicembre la Gastronomia Baroni ha realizzato il consueto calendario dell’anno nuovo da donare ai propri clienti ai quali però questa volta veniva chiesta un’offerta. I calendari hanno avuto subito un riscontro positivo, per la qualità delle foto ma soprattutto per l’obiettivo prefissato, e martedì c’è stata la consegna dei buoni da parte di Gianni Baroni, accompagnato nell’occasione dalla moglie. Tutto questo è stato possibile nella sede di Macramè Cooperativa Sociale, che in questo momento ospita anche un’aula studio vista l’indisponibilità della biblioteca, guidata dal presidente Alessandro Guarducci. Una realtà attiva da tempo sul territorio e che nell’integrazione e nella solidarietà ha alcuni dei capisaldi della propria mission. Circa 250, infatti, sono le famiglie che segue costantemente a stretto contatto con l’assessorato ai servizi sociali. E le famiglie a cui sono andati i buoni sono state individuate fra quelle che ovviamente hanno subito danni ingenti a causa della furia dell’acqua. Perdendo praticamente tutto e, in un caso, anche il lavoro. Un momento denso di emozione: “In una casa c’è una vita intera – hanno raccontato – e con l’alluvione abbiamo perso quello che avevamo di più caro e tutti i nostri ricordi”.

(In foto, da sinistra, Alessandro Guarducci, la moglie di Gianni Baroni e Gianni Baroni)