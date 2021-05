Se il teatro è una vetta da (ri)conquistare: il Teatrodante Carlo Monni lo farà il 15 maggio

CAMPI BISENZIO – La riapertura dei teatri da (ri)conquistare come se fosse una vetta di alta montagna. E per chiedere che tutto ciò diventi realtà, ma anche per dimostrare che i teatri sono un luogo sicuro, l’attore e cantante Nicola Pecci, un po’ Simone Moro, un po’ Jim Morrison, per entrare dentro il Teatrodante Carlo […]

CAMPI BISENZIO – La riapertura dei teatri da (ri)conquistare come se fosse una vetta di alta montagna. E per chiedere che tutto ciò diventi realtà, ma anche per dimostrare che i teatri sono un luogo sicuro, l’attore e cantante Nicola Pecci, un po’ Simone Moro, un po’ Jim Morrison, per entrare dentro il Teatrodante Carlo Monni, chiuso da troppo tempo come tutti gli altri teatri, “si è arrampicato” davvero, usando una di quelle scale che spesso si vedono in montagna. Prima gli Afterhours a fare da sottofondo, poi “Alabama song”, uno dei pezzi più belli che i “Doors” hanno portato al successo e cantato dallo stesso Pecci, hanno riscaldato più dell’assurdo clima di questo 9 maggio una piazza Dante che si è gradualmente appassionata a quella che era stata annunciata come una protesta pacifica. E così è stato. Con Andrea Bruno Savelli, direttore artistico del Teatrodante Carlo Monni, a fargli da “spalla” ma soprattutto ad attenderlo al primo piano del teatro. “Vogliamo tornare a raccontarvi le nostre emozioni”, questo il messaggio lanciato da Pecci. Prima di annunciare quelli che saranno i primi due spettacoli in programma nelle prossime settimane. Già perché il teatro campigiano riapre davvero al pubblico. E lo fa il 15 maggio con “Essere Jim Morrison”, spettacolo dello stesso Savelli con Nicola Pecci (inizio alle 20), mentre il 28 maggio, sempre con inizio alle 20, sarà la volta di “Controcorrente: Gian Maria Volontè e il racconto di un paese imperfetto”, di e con Mauro Monni e la regia di Andrea Bruno Savelli. Biglietti disponibili da martedì 11 presso la biglietteria del teatro aperta dal martedì al giovedì dalle 17 alle 20, presso tutti i punti vendita TicketOne e on line su www.ticketone.it I biglietti già venduti per gli spettacoli del 30 ottobre e del 28 novembre scorsi sono validi per le nuove repliche. Al link qui in basso, ripreso dalla pagina Facebook del teatro, potete vedere la performance di oggi pomeriggio. Tredici minuti di musica e parole che hanno incuriosito tutti i presenti. Un modo davvero originale per annunciare la riapertura del teatro ma anche un messaggio di “speranza” e di incoraggiamento perché la vita di ognuno di noi possa riprendere un cammino tutto sommato normale. Ce n’era bisogno.

