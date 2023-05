Se la legalità “cresce” sui banchi di scuola: un progetto dello Spi Cgil. Dall’11 al 13 la mostra dei lavori dei ragazzi

CAMPI BISENZIO – L’obiettivo è quello di contribuire a far crescere i cittadini del futuro. In che modo? Con un progetto, a cura dello Spi Cgil di Campi Bisenzio, che vuole diffondere a chiare note il tema della legalità partendo proprio da quella che è la base della società del domani: il mondo della scuola. […]

CAMPI BISENZIO – L’obiettivo è quello di contribuire a far crescere i cittadini del futuro. In che modo? Con un progetto, a cura dello Spi Cgil di Campi Bisenzio, che vuole diffondere a chiare note il tema della legalità partendo proprio da quella che è la base della società del domani: il mondo della scuola. Il progetto si chiama proprio “Crescere cittadini” e ha coinvolto i tre Istituti comprensivi presenti sul territorio campigiano. E adesso che siamo arrivati alla conclusione di questo cammino, è arrivato il momento di vedere i risultati. Dall’11 al 13 maggio, quindi, presso il circolo Rinascita, a Campi Bisenzio, ci sarà la mostra dei lavori realizzati dalle scuole del territorio. “Il nostro sindacato – spiegano dallo Spi Cgil – già da qualche anno rivolge l’attenzione all’infanzia e all’adolescenza per affrontare sui banchi di scuola tematiche sociali importanti quali il razzismo ,il bullismo, la parità di genere, il rapporto diritti-doveri, il valore e l’essenza della Costituzione”. La mostra sarà aperta la mattina nei giorni 11 e 12 per le scuole e sabato 13 dalle 10 per le famiglie e per tutta la cittadinanza.

(Immagine di archivio)