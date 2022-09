Se l’autostima si misura… in grammi. La vita di Jacopo, l’aiuto di Isotta: così è nato il libro

LASTRA A SIGNA – E’ un bell’appuntamento, rivolto in modo particolare ai più giovani, quello in programma il prossimo 30 settembre alle 21 al Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Nell’occasione, infatti, verrà presentato il libro dal titolo “50 grammi di autostima”, scritto da Jacopo Becagli con il prezioso contributo di Isotta Pilati. Un […]

LASTRA A SIGNA – E’ un bell’appuntamento, rivolto in modo particolare ai più giovani, quello in programma il prossimo 30 settembre alle 21 al Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Nell’occasione, infatti, verrà presentato il libro dal titolo “50 grammi di autostima”, scritto da Jacopo Becagli con il prezioso contributo di Isotta Pilati. Un libro che ha mosso i primi passi nell’agosto del 2021, come racconta lo stesso Jacopo, “a seguito di una situazione sentimentale ombrosa”. Ha voluto mettere nero su bianco il proprio stato d’animo, oltre a mettere nero su bianco le proprie paure, e c’è riuscito. “All’inizio il testo era stato scritto come sceneggiatura da rappresentare a teatro o al cinema, – aggiunge – ma rileggendolo più volte, l’idea non mi convinceva fino in fondo. Di conseguenza ho preso la decisione di scriverlo sotto forma di romanzo”. Quando si dice il destino: “Avevo conosciuto Isotta due anni prima e da subito abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia a distanza. L’idea di contattarla mi è venuta quando ho iniziato a cercare una ragazza che potesse immedesimarsi nella protagonista femminile della storia. Avevo già collaborato con lei e amo il suo modo di scrivere. Così l’ho scelta”. E il libro non solo ha mosso qualche passo, ma ha raggiunto il traguardo.

Ma chi è Jacopo Becagli? Nato a Bagno a Ripoli il 28 aprile 1995, vive e lavora a Signa, ha frequentato l’Istituto tecnico “Benvenuto Cellini” conseguendo il diploma di perito tecnico elettronico e dopo diverse esperienze professionali e di crescita, ha compreso che “l’arte è la passione che lo governa”. Ha debuttato così al “Teatro delle Arti nelle Operette Morali di Giacomo Leopardi con il “Dialogo tra uno gnomo e un folletto.” Nel maggio scorso, poi, ha preso parte alle riprese della serie televisiva “I delitti del BarLume” nel ruolo di un agente di polizia. Isotta Pilati invece è originaria di Bologna, città dove è nata il 29 novembre 1983. Laureata e specializzata in Antropologia culturale, attrice amatoriale per diversi anni a teatro, ha scoperto nuovi mondi attraverso la scrittura. Finché, nel 2016, ha deciso di cambiare vita, dando inizio a un vero e proprio sogno. Scrive Isotta, scrive fiabe e racconti, lasciandosi travolgere dalla potenza delle parole e creando il suo “linchiostromagico”, servizio di scrittura su misura. Leggendo il progetto di Jacopo, ha deciso di seguirlo in un viaggio sconosciuto, ma certamente affascinante. Ecco allora che a quattro mani hanno dato vita a questo racconto “che sarà capace di avvolgere come i tentacoli di una piovra per poi lasciar tornare a respirare, più forte di prima”.