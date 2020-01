Se ne è andato Lido Sensi. Il ricordo di chi lo ha conosciuto

SESTO FIORENTINO – “Lido ci ha lasciato ieri sera. Chi volesse dargli un ultimo saluto lo può trovare alle Cappelle del Commiato dell’Ofisa a Firenze in via delle Panche 56 da domani domenica 19 gennaio fino alle 20 e lunedì fino alle 16”. Questo il post lasciato da Daniele Papi di Sesto Tv che ha dato la notizia della morte, ieri sera, di Lido Sensi. I sestesi conoscevano Lido Sensi, per anni dipendente comunale, poi andato in pensione, era particolare, unico, gentile con quel suo modo di fare semplice e diretto. Si era sempre occupato di volontariato in particolare a Colonnata all’Unione operaia.

“Negli anni passati la presenza di Lido nella nostra Casa del Popolo era garanzia che tante cose ed attività venivano portate avanti. – ha scritto in ricordo di Lido, Francesco Mariani presidente dell’Unione operaia di Colonnata – Voglio solo sottolineare il contributo da lui dato alla Galleria La Soffitta Spazio delle Arti. Ai tempi in cui non esisteva la posta elettronica chissà quante migliaia di inviti avrà spedito in tanti anni di attività. E come non ricordare il suo impegno per invitare alla lettura i soci dell’Unione Operaia. Per molti anni, ogni domenica, da solo, portava nel corridoio enormi valigie piene di libri dalla biblioteca al primo piano e quanta passione ci metteva nel discutere con i soci, invitandoli a prendere un libro da leggere. L’affetto che non solo la nostra Casa del Popolo ma anche i cittadini di Colonnata e di Sesto Fiorentino provano per Lido è dimostrato in queste ore dalle decine di messaggi che stanno arrivando sui social, sotto una bella foto di Lido degli anni 80-90 in Piazza Rapisardi. Questo affetto verso Lido vi sia di conforto in questi momenti e condividilo con i tuoi familiari, e soprattutto con i nipoti che hanno voluto molto bene a Lido”.

Alla famiglia di Lido le condoglianze della redazione di Piananotizie. E.A.