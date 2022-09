Se rificolona fa rima con emozione: grande successo per la festa della Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Il cuore pulsante di una comunità lo vedi da come questa risponde agli appelli che le vengono rivolti: proprio come è successo ieri sera in occasione della festa della rificolona della Misericordia di Campi, organizzata nell’ambito della festa dell’associazione a Villa Il Palagio. Un lungo corteo, guidato dal tradizionale carro e dalla […]

CAMPI BISENZIO – Il cuore pulsante di una comunità lo vedi da come questa risponde agli appelli che le vengono rivolti: proprio come è successo ieri sera in occasione della festa della rificolona della Misericordia di Campi, organizzata nell’ambito della festa dell’associazione a Villa Il Palagio. Un lungo corteo, guidato dal tradizionale carro e dalla statua della Madonna (quella che ricorre è infatti è la festa della natività della Vergine Maria), è partito da piazza Dante e, passando per alcune strade interne del nostro Comune, è arrivato in via Saffi, di fronte alla sede dell’associazione e, appunto, a Villa Il Palagio. Un appuntamento che è tornato dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia e che ha visto davvero tantissime persone partecipare. Con un nutrito gruppo di bambini che hanno sfilato con le proprie rificolone. Alla fine le tre più belle, fra quelle artigianali, ovvero realizzate dagli stessi bambini, sono state premiate: al primo posto quella raffigurante la natura che ci circonda, seguita da una simpatica “pecora campigiana” e da un pagliaccio. Soddisfatto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, che ci ha tenuto a ringraziare i tanti presenti, i numerosi confratelli e consorelle che con il loro servizio hanno garantito lo svolgimento della serata (con un’organizzazione impeccabile) e la Polizia municipale campigiana, che con i propri agenti ha preceduto il corteo e permesso che tutto si svolgesse nella massima sicurezza. E, a dare ancora più lustro alla festa della rificolona, lo spettacolo pirotecnico con tanti fuochi d’artificio che hanno emozionato i tantissimi, grandi e piccoli, presenti, offerto da Armeria/Arceria Florensport.