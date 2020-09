Secondo incanto per un immobile del Comune

CALENZANO – Avviso di vendita all’asta di un bene del Comune. Si tratta del secondo incanto, perchè la prima asta, il 23 luglio scorsa è andata deserta. Il bene viene messo all’asta con un valore base di 136mila euro. Prossima asta il 10 dicembre 2020 in Comune piazza Vittorio Veneto.

L’immobile, si legge nella relazione tecnica, si trova in via Puccini al civico n. 202. La zona si caratterizza per una buona viabilità legata alla presenza dello snodo autostradale della A1 e della stazione ferroviaria oltre che dal trasporto pubblico gomma, inoltre il quartiere è dotato dei principali servizi come esercizi commerciali di prima necessità, scuole, uffici postali e di banche. L’appartamento è posto al primo di un fabbricato adibito a civile abitazione di due piani fuori terra. Il fabbricato è arretrato rispetto al filo stradale della via Puccini perché l’accesso al civico 202 avviene attraversando un cortile a comune con il civico 204; detto resede si presenta in ottimo stato perché è stato recentemente riqualificato con una nuova pavimentazione in porfido e le pareti perimetrali sono state consolidate ed intonacate.Dal portoncino d’ingresso, in ferro battuto, si accede ad una scala dalle dimensioni contenute che serve anche altra abitazione ubicata al secondo piano. Al bene in oggetto si accede percorrendo due rampe della predetta scala, una ulteriore piccola rampa permette di raggiungere l’altra unità immobiliare.L’appartamento è costituito da quattro ampi vani raggiungibili da un comodo disimpegno centrale dal quale è possibile inoltre accedere al bagno finestrato prospiciente il lato tergale, ed alla terrazza sul lato di via Puccini. Sempre dal medesimo disimpegno è possibile raggiungere il lucernario di accesso alla copertura passando da una porzione di solaio in latero-cemento dotato di botola. La restante parte del sottotetto è delimitata da una struttura leggera non calpestabile. Attualmente l’appartamento è al grezzo delle finiture, tutti gli impianti tecnologici sono stati rimossi ed inoltre mancano gli infissi ed i serramenti sia esterni che interni. La struttura è in muratura portante intonacata, la copertura, a capanna, presenta una struttura in profili di acciaio e travi di legno lamellare di abete a sostegno di un doppio tavolato, dell’isolante e del manto di copertura in laterizio. Sulla copertura nel 2010 la precedente proprietà ha eseguito dei lavori di miglioramento sismico. Complessivamente l’appartamento è dotato di un’ottima illuminazione e di aerazione trasversale, con buone caratteristiche distributive ma si presenta in cattivo stato di manutenzione e richiederà significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire ad esso una funzionalità ed agibilità.