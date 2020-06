Seggi elettorali fuori dalle scuole, Monni (PD) appoggia la petizione della Filc Cgil

FIRENZE – “Non posso che essere d’accordo con l’iniziativa della Flc Cgil di Firenze, del resto il tema dei seggi elettorali fuori dalle scuole l’ho concretizzato con una mia mozione, approvata la scorsa settimana all’unanimità dal Consiglio Regionale”. Parole, queste, della vice-capo gruppo del Pd, Monia Monni, che aggiunge: “Ecco perché appoggio la promozione della petizione, lanciata dal sindacato, tesa a individuare soluzioni alternative all’utilizzo delle aule scolastiche come seggi elettorali. Docenti, personale Ata, dirigenti scolastici, studenti e semplici cittadini, invieranno questa petizione al capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Premier Giuseppe Conte e ai presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Non intralciare l’attività didattica, già in difficoltà con le lezioni in remoto per il Covid-19, è l’obiettivo della mia proposta e il suo rafforzamento passa anche attraverso la disponibilità degli spazi scolastici. È quanto auspico. Ora tocca alle autorità preposte, come previsto dalla mozione da me presentata e approvata in aula, trovare luoghi adeguati, che non siano le scuole, dove poter esercitare il diritto al voto. Un diritto altrettanto importante, come previsto dalla Costituzione”.