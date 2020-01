“Segnale d’allarme”: ancora posti disponibili

SESTO FIORENTINO – Sono ancora disponibili alcuni posti per “Segnale d’allarme”, la visione in realtà virtuale dello spettacolo di Elio Germano “La mia battaglia” che si terrà giovedì 23 gennaio in biblioteca alle ore 17,30 e alle 21,15. Per entrambi gli orari è possibile prenotarsi allo 0554496851.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Gold Enterprise e Azienda Farmacie e Servizi Spa, è promossa dal Comune di Sesto Fiorentino nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2020.