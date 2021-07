Sei di Calenzano se… a Piazze Reali e i cittadini chiedono informazioni sulla spiaggia urbana

CALENZANO – Interventi recenti e progetti futuri sono stati al centro di un nuovo incontro di Piazze Reali promosso dall’amministrazione comunale che si è tenuto nei giorni scorsi in piazza Vittorio Veneto. Presenti il sindaco e la giunta e alcuni cittadini che hanno posto domande sulle vita cittadina. Il coinvolgimento delle persone è avvenuto grazie […]

CALENZANO – Interventi recenti e progetti futuri sono stati al centro di un nuovo incontro di Piazze Reali promosso dall’amministrazione comunale che si è tenuto nei giorni scorsi in piazza Vittorio Veneto. Presenti il sindaco e la giunta e alcuni cittadini che hanno posto domande sulle vita cittadina. Il coinvolgimento delle persone è avvenuto grazie a Sei di Calenzano se… il gruppo di Facebook che si sta avvicinando a raggiungere 10mila persone. Purtroppo solo chi si è potuto recare in piazza ha potuto seguire gli incontri di Piazze Reali che è ritornato ad essere in presenza, mentre sarebbe stato più coinvolgente un appuntamento online.

Nel corso dell’incontro il gruppo Facebook di Sei di Calenzano se… ha raccolto un serie di domande che i cittadini avevano posto al gruppo prima dell’incontro pubblico. Tra gli argomenti trattati la spiaggia urbana e il nuovo gestore, un argomento questo, sollevato da molti cittadini non tutti soddisfatti della scelta dell’amministrazione comunale. Altro punto sollevato dai cittadini la questione di rifiuti e dell’amianto in via Baldanzsse e poi i lunghi tempi della realizzazione della scuola di Dietropoggio e i lavori pubblici.